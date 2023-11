Meister St. Peter/Au hatte kein Glück beim Saisonauftakt

Die zweite Mannschaft der Union Badminton St. Peter/Au startete zuhause als Vorjahresmeister in die neue Spielzeit. Ziel dieses Jahr ist der erneute Meistertitel in dieser Klasse. Auftaktgegner war die Mannschaft aus Ybbs. Zu Beginn legte gleich das erste Herrendoppel, angeführt von Mannschaftsführer Gerhard Rohrhofer und Gerhard Ludwig, los und siegte souverän in zwei Sätzen. Am Nebenfeld kämpften Thomas Lorenz und Mathias Wallner um jeden Punkt, mussten sich schließlich im dritten Satz 17:21 geschlagen geben. In den nächsten drei Einzeln wollte man den so wichtigen Auftaktsieg holen. Leider war an diesem Tag der Wurm drin und man gab alle drei Partien ab. Somit ging die erste Begegnung verloren.

In der zweiten Partie des Tages traf man dann auf die Mannschaft aus St. Pölten. Diesmal war es umgekehrt, das zweite Herrendoppel gewann und das erste Doppel verlor. Nach dem verlorenen dritten Einzel im dritten Satz und einem Sieg im ersten Einzel fixierte Mathias Wallner im zweiten Herreneinzel den entscheidenden Punkt für den Sieg.

Mit einem Sieg und einer Niederlage befindet man sich nun auf dem dritten Platz in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Ybbs.