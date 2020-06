Die Weltmeisterschaft in Australien im April ist für Stefan Wimmer aufgrund der Coronakrise ins Wasser gefallen. Doch im Beach- und Wassersportzentrum Wallsee gibt es bereits wieder einen Lichtstreif am Horizont. Die internationalen Staatsmeisterschaften im Barfuß-Wasserski sollen an der Donau steigen.

„Wir sind zuversichtlich. Natürlich wird es Auflagen geben, die wir einhalten. Aber das Teilnehmerfeld war auch nie so groß, dass wir gefährdet wären“, erklärt Trainer und Wassersportzentrum-Obmann Georg Wimmer senior.

Vor allem an Tricks und Sprüngen wird gefeilt

Auf jeden Fall stehen die beiden Brüder Stefan und Georg Wimmer junior bereits seit Anfang Mai wieder am Wasser und trainieren fast täglich für das anstehende Event. Auch die Europameisterschaft in England Ende August hat Wimmer noch nicht abgeschrieben: „Bisher gab es noch keine Absage, auch wenn die Lage im Moment nicht danach aussieht. Wir trainieren aber, als würde sie stattfinden.“

Mit Stefan Wimmer würde der Zweitbeste in der europäischen Rangliste starten. Währenddessen heißt es weiterhin: trainieren, trainieren, trainieren. „Vor allem an den Tricks und den Sprüngen feilen wir gerade“, erklärt Wimmer.