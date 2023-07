Stefan Wimmer: Heiß auf die Heim-EM in Wallsee

Blickt man mitten im Sommer auf Österreichs Seen, dann hat sich die Palette an Sommersport-Arten in den vergangenen Jahren stark vergrößert. Neben Segeln, Rudern, Kajak, Windsurfen, Wasserski oder Schwimmen haben sich Sportarten wie Kitesurfen, Wakeboard, das Foiling beim Segeln, SUP, Flyboarden oder für die Bequemeren gar auch elektrische Surfboards durchgesetzt. Doch bloßfüßig von einem Boot gezogen durchs Wasser zu flitzen, ist immer noch die Ausnahme.

Dabei gibt es Barfuß-Wasserski schon seit den 1970er-Jahren und hat seinen Ursprung in Florida wie Österreichs bester Barfuß-Athlet, Stefan Wimmer, im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur erzählt. In Florida hatte man im Zuge von Wasserski-Shows die richtige Geschwindigkeit herausgefunden, mit der man auch barfuß auf dem Wasser gleiten kann. "Wenn ich den Speed des Bootes erhöhe, dann kann ich meine Ski immer kleiner machen. Irgendwann ist man dann mit der bloßen Fußsohle auf dem Wasser gestanden", erklärte der 32-jährige Niederösterreicher.

Schon mit fünf Jahren dabei

Er selbst ist schon mit fünf Jahren in Berührung mit diesem Sport gekommen. Inzwischen ist in seiner Heimat in Wallsee an der Donau im Altarm beim dortigen Donaukraftwerk ein Wassersportzentrum entstanden. Dort findet Wimmer, dessen älterer Bruder Georg den Sport ebenfalls begeistert betreibt, die idealen Bedingungen.

Denn für das Barfuß-Wasserski braucht es besondere Voraussetzungen. "Man muss bedenken, dass wir nur die bloße Fußsohle als Auflagefläche haben", so Wimmer. Daher braucht man hohe Geschwindigkeiten. "Es ist eine Extremsportart. Es ist nicht so einfach mit 72 km/h übers Wasser zu flitzen. Wenn man es neu lernt, gibt es Stürze, und die sind nicht so angenehm." Da könne es für den Ungeübten schon auch zu Verletzungen kommen.

Foto: APA/PRIVAT, UNBEKANNT

Es braucht sehr ruhiges Gewässer und wenig Wellengang. Was es nicht braucht? Konkurrenz anderer Wassersportarten, die eben Wellen erzeugen. "Und wegen der hohen Geschwindigkeiten brauchen wir auch eine Distanz, die wir fahren können." Auf den meisten Seen Österreichs unmöglich. Einer davon wäre der Attersee. "Aber dort sind so viele Boote unterwegs und durch den Wellengang ist es für uns unfahrbar." In Florida hingegen könne man auf jeden Tümpel fahren und der Sport sei dort auch weit bekannter.

Vier verschiedene Kategorien bei EM

Nun hat Wimmer aber vom 2. bis 5. August wieder die Gelegenheit, sich zu Hause wettkampfmäßig zu zeigen. Die Barfuß-EM (inklusive Afrika) wird in Wallsee ausgetragen, vergeben werden in Anlehnung an das Wasserski Medaillensätze im Springen, Slalom, Figurenlauf und der Kombination aus allem. Wimmer hat u.a. schon neun EM-Goldmedaillen geholt, weltweit gesehen sind aber Athleten aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland tonangebend.

Besonders spektakulär ist das Springen. "Wir fahren über eine 4-m-Schanze drüber, die liegt zwei Meter außerhalb und zwei im Wasser. Da fliegst du durch die Luft wie Superman, das heißt die Füße sind hinten nach. Du landest wieder und fährst weiter", erklärt Wimmer. Mit 25,40 m hält er den österreichischen Rekord, der Weltrekord liegt bei 29,80 m.

Beim Figurenlauf werden diverse Tricks auf dem Wasser absolviert, je schwieriger, umso mehr Punkte. "Du musst lernen, dass du auf dem Hintern sitzen kannst, auch für die Startmethoden." Gewertet werden zwei Läufe zu je 15 Sekunden. "Alle Figuren zählen, der zweite Lauf geht retour zum Steg, die werden zusammengezählt, und Figuren dürfen nicht wiederholt werden."

Beim Slalom wird die Heckwelle des Bootes gekreuzt, auch hier geht es zweimal 15 Sekunden. "Es gibt immer Fußwechsel. Der Fuß, der näher bei der Welle ist, wird weggehoben", schildert der Vater einer Tochter.

Sportlehrer in Amstetten

Wimmer ist Sportlehrer an einer Mittelschule in Amstetten und verdient sich ein bisschen etwas auch als Betreuer des deutschen Nationalteams dazu. Das große Geld ist in diesem Sport freilich nicht zu machen, der Spaß steht im Vordergrund. Und: "Du hast einen riesengroßen, internationalen Freundeskreis, kannst sagen, ich mach bei dir Urlaub, trainierst ein bisserl gemeinsam und schaust dir das Land an." So seien viele Urlaube auch durch den Sport entstanden.

In einer Randsportart wie dieser spielt auch der Applaus keine so große Rolle. Den gibt es eher online über soziale Netzwerke. "Ein Video von mir ist auf der Red-Bull-Seite in ganz Europa mit 210.000 Views in zwei Tagen explodiert. Das ist schon immer cool." Regional sei er aber schon bekannt. "Ach, du bist der Barfuß-Fahrer", werde er immer wieder angeredet. "Wir sind schon sehr exklusiv für viele Leute."

Interessantes Detail: Bei optimalen Bedingungen kann auch auf dem Meer gefahren werden und trotz des Salzes im Wasser, sind eventuelle Stürze nicht härter, sondern weicher. "Salzwasser fühlt sich weicher an zum Fahren, und wenn du stürzt, hast eine super Nasenspülung", scherzt Wimmer.

Athelten aus sieben Nationen am Start

Bei der EM ist Österreich neben den Wimmer-Brüdern noch durch Peter Reitbauer vertreten. Die EM wird jährlich, die WM im Zweijahresrhythmus ausgetragen. „Es sind zwischen 40 und 50 Starter aus sieben Nationen“, erzählt Organisator Georg Wimmer, Vater von Stefan und Georg, im Gespräch mit der NÖN. Am Montag und Dienstag geht das offizielle Training über die Bühne. Mittwoch und Donnerstag stehen dann die Vorläufe am Programm, wobei am Mittwochabend die Teams präsentiert werden. Richtig heiß wird's dann bei den Finale am kommenden Freitag und Samstag. „Wenn eine Medaille zu schaffen ist, dann sind wir schon froh – wir wollen nicht spekulieren“, blickt Vater Georg Wimmer voraus.