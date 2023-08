Wallsee: Ein historischer Moment für die Wimmers bei der Heim-EM

Da strahlte Vater und Mitorganisator Georg Wimmer. Insgesamt neun Medaillen holten seine Söhne Stefan und Georg Wimmer junior bei der Barfußwasserski-Europameisterschaft im heimischen Wallsee. „Sowas hat es noch nie gegeben. Das Ergebnis ist sensationell und ein Traum“, brachte Georg Wimmer seine Freude zum Ausdruck.

Für Georg Wimmer junior gab es sogar eine Premiere. Erstmals in seiner erfolgreichen Karriere – fünfacher Junioren-Weltmeister und Weltmeister in der allgemeinen Klasse – sicherte sich der Lehrer einen Europameistertitel in der allgemeinen Klasse. Diesen gewann er in der Disziplin Slalom. In der Klasse 35 plus war Georg Wimmer junior das Maß aller Dinge. Bei den Masters gewann er neben der Gesamtwertung die Disziplinen Slalom, Springen und Figuren. Somit beendete er die Europameisterschaft mit fünf Goldmedaillen. Elfter Triumph für Stefan WimmerÜber zwei Goldmedaillen jubelte Stefan Wimmer und kürte sich zum elffachen Europameister. In der Allgemeinen Klasse gewann er die Gesamtwertung sowie die Disziplin Figuren. Weiters kamen zwei Silbermedaillen dazu.

Im Slalom musste er seinem Bruder den Vortritt lassen. Die zweite Silberne sprang in der Klasse Springen heraus. Noch höher anzurechnen ist der Erfolg der beiden Athleten, da sie auch neben den Rennen stark in die Organisation und Ablauf der Europameisterschaft involviert waren.

„Es gab neben den Rennen viel zu tun. Unter anderem auch die Abwicklung des Livestreams über die drei Tage“, erklärt Georg Wimmer. Und auch bei der Organisation haben sich die Verantwortlichen aus Wallsee eine weitere Goldmedaille verdient. Insgesamt waren 45 Starterinnen und Starter aus sieben Nationen mit dabei. Außer am Samstag spielte auch das Wetter mit. „Aber wir haben alle Rennen durchziehen können. Auch wenn der Regen schon eine Herausforderung war“, sagt Wimmer. Einen kleinen Schreckmoment gab es am Donnerstag. Die Rampe brach aufgrund eines Materialfehlers und musste durch die Reserverampe ersetzt werden. „Aber es hat sich niemand verletzt. Es war kurz stressig, die Rampe zu ersetzen, aber wir haben alles geschafft“, blickt Wimmer zufrieden zurück.