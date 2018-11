Die Amstettner Falcons fanden beim Auswärtsspiel in Steyr besser in die Partie und übernahmen früh klar die Führung. Aus einer zwischenzeitlichen 13:3-Führung für Amstetten machten die Steyrer allerdings noch vor der ersten Pause ein 18:18. Die Würfe der Amstettner fielen nicht mehr so gut und die harte Gangart der Heimischen bereitete einige Probleme.

Georg Rülling kassierte schon früh viele Fouls und musste dementsprechend bereits im zweiten Viertel vorsichtiger agieren. Dieses verlief insgesamt recht ausgeglichen, mit 35:33 ging es dann in die nächste Pause. Die Amstettner, die mit einer Zonenverteidigung in der Defensive agierten, konnten diesen Rückstand im dritten Viertel nicht verringern. In der Offensive zeigte man sich zu zögerlich, anstelle den Wurf zu suchen spielte man gefährliche Pässe die immer wieder in Ballverlusten und schnellen Turnovers endeten.

„Durch unsere vielen Ballverluste haben die Steyrer heute sicher 20 Punkte gemacht. Dadurch haben wir heute verloren“, erklärte Falcons-Topscorer Alessandro Prandstätter, der zwischendurch behandelt werden musste, nachdem er hart vom Gegner mit dem Ellenbogen getroffen wurde und an der Lippe blutete.

Im Schlussviertel zogen die Heimischen dann davon. Am Ende hieß es 72:63 für die Steyrer. Für die Amstettner Falcons war es die dritte Niederlage im sechsten Spiel der 1. OÖ Landesliga.