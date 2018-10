Die Erwartungen für den Saisonstart waren von Beginn an klar: Gegen die junge Truppe aus Vorchdorf sollte am Freitagabend ein Sieg her. Dass dies durchaus eine schwierige Aufgabe für die Amstettner werden könnte, leuchtete aber angesichts der dünner gewordenen Personaldecke ein.

Aufbauspieler Samuel Alkin hat in der Sommerpause den Verein verlassen. Mit Jürgen Brandner wird ein weiterer Leistungsträger auch dieses Jahr aufgrund einer Rückenverletzung und aus beruflichen Gründen sehr selten zur Verfügung stehen.

Einen weiteren schmerzlichen Ausfall gab es in der letzten Trainingseinheit vor dem Spiel zu verzeichnen. Niko Mosböck, der nach langer Verletzungspause endlich wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen konnte, verletzte sich erneut am selben Knie. Keine guten Voraussetzungen also für den Saisonstart, obwohl Simon Alkin zu den A-Herren zurückkehrte und Neuzugang Louis Yonta Tetchi mit fünf Punkten sein Debüt feierte.

Mosböck wieder am gleichen Knie verletzt

Dennoch starteten die Hausherren höchst motiviert ins Spiel. Während die ersten Minuten noch relativ ausgeglichen verliefen, zeigten sich mit Fortdauer der Partie vor allem in der Verteidigungsarbeit schwere Abstimmungsfehler. Unsicher agierte der neu formierte Kader auch in der Offensive. Logische Folge war, dass die erste Hälfte deutlich mit 30:48 verloren ging.

Sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, stellte Coach Rene Bremböck in der Halbzeitpause die Taktik etwas um. So versuchten die Falcons nun, die Gäste mit einer Zonen-Verteidigung in Schach zu halten, was prompt den gewünschten Erfolg brachte. Sie ließen im dritten Viertel nur 13 Punkte zu. Dass die Falken aber auch in dieser Phase nicht wirklich aufholten, lag vor allem an einer „unterirdischen Wurfquote aus der Distanz“, wie Kapitän Georg Rülling erklärte.

An der schwachen Wurfleistung änderte sich dann auch im Schlussviertel nichts. Vorchdorf ging letztendlich mit einem verdienten 73:60- Sieg vom Feld. „Auf die zweite Hälfte können wir aufbauen“, war Coach Rene Bremböck mit der Leistung des Teams aber nicht ganz unzufrieden.