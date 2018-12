In der Heimischen Johann Pölz-Halle gelang den Amstettner Falcons gegen Fischlham die Revanche für die Niederlage im ersten Spiel gegen die Oberösterreicher.

Allzu gut standen die Zeichen für die Falcons vor der Partie aber nicht, denn ob einiger Ausfälle gingen die Amstettner nur mit zwei Wechselspielern ins Spiel. Im ersten Viertel spielten die Heimischen im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert auf. Man erarbeitete sich im Kollektiv immer wieder gute Wurfchancen und konnte so satte 24 Punkte scoren.

Die Kräfte ließen langsam nach

Auch im zweiten Viertel gaben die Amstettner den Ton an. Die eigentlich leicht favorisierten Fischlhamer wollten es den Falcons dabei mit einer Zonenverteidigung schwer machen, was aber nur selten wirklich gelang. „Normalerweise liegt uns das nicht, aber diesmal haben wir die Zonenverteidigung der Gegner gut ausnutzen können und sind so immer wieder zu guten Gelegenheiten gekommen. Generell hatten wir das Spiel gut im Griff“, erklärte Falcons-Guard Alessandro Prandstätter.

Nach der Halbzeit wurden die Falcons etwas müde, die wenigen Ersatzspieler machten sich immer stärker bemerkbar. Nichtsdestotrotz gelang es der Mannschaft von Coach Rene Bremböck, die Partie weiter souverän zu gestalten. Man zeigte sich defensiv stabil und gut aufgestellt, während man in der Offensive gute Teamaktionen zeigte und gegnerische Defense bis zum Schluss forderte.