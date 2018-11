Nach dem Erfolg in der Vorwoche gingen die Falcons auch mit Siegeshunger in diese Partie. Und der Hunger war umso größer, da die Amstettner in Wels auf Sebastian Glantschnig bauen konnten, der sein Comeback im Falcons-Dress gab und sich als wichtiger Pfeiler im Amstettner Spiel erwies.

Beide Mannschaften schenkten sich von der ersten Minute an nichts. Die Falcons versuchten, mit dem Zug zum Korb und guten Cuts für Punkte zu sorgen, doch die stärkste Waffe der Welser, der zwei Meter große Center, machte den Gästen das Leben unter dem Korb ziemlich schwer.

Sowohl bei einfachen Korblegern als auch beim Rebound zogen die Amstettner meistens den Kürzeren. Einzige Ausnahme war Sebastian Glatschnig, der für starke 15 Rebounds und weitere unzählige getippte Bälle sorgte. Ein sehr wichtiger Faktor für die Falken, die somit auch bei Angriffen noch zweite Chancen bekamen, um den Wurf zu verwandeln.

Probleme mit dem zwei-Meter-Mann

Offensiv lieferten Georg Rülling und Alessandro Prandstätter wieder eine gute Partie ab. Vor allem Rülling konnte die Falcons mit einer aggressiven Spielweise über das ganze Match punktetechnisch tragen. Der spätere Topscorer attackierte immer wieder den Korb und stand deswegen auch wiederholt an der Freiwurflinie, wo er 12 von 15 Würfen verwandelte.

Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend. Nachdem die Niederösterreicher mit vier Punkten in Rückstand lagen, sorgte Prandstätter mit einem Korb und einem anschließenden Dreier für die Führung. Mit einer soliden Verteidigung hinderten die Amstettner die Welser am Punkten. Glantschnig erzielte in der Folge in einer Fastbreak-Situation einen entscheidenden Korb, um den Vorsprung zu vergrößern. Die Welser waren gezwungen zu foulen, doch auch in den letzten Sekunden des Spiels erwies sich Georg Rülling als treffsicher von der Freiwurflinie und fixierte den Sieg.