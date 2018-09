Die Falken kreisen wieder. Bereits seit einigen Wochen bereiten sich die Amstettner Basketballer auf die neue Landesliga-Saison vor. Dabei betont Präsident Rene Bremböck: „Wir wollen in dieser Saison die jungen Spieler forcieren. Dazu benötigen sie aber auch Einsatzzeit. Wo genau wir stehen, sehen wir erst nach den ersten Meisterschaftsspielen.“

Dabei müssen die Falcons auf Samuel Alkin und Center David Benkovics verzichten. Der gebürtige Ungar wird den Amstettnern frühesten wieder im Dezember zur Verfügung stehen, da er beruflich verhindert ist. Für Samuel Alkin gewannen die Falcons seinen Bruder Simon Alkin. „Sozusagen ein perfekter Brüdertausch“, fügte Bremböck hinzu. Neben dem Einbau der jungen Spieler haben sich die Amstettner dennoch ein ambitioniertes Ziel gesetzt: der Einzug in das Semifinal-Playoff. „Das sollte machbar sein. Wir werden sehen, wie schnell die Jungen mit der Unterstützung von uns arrivierten Spielern eingespielt sind. Aber der Einzug ins Semifinal-Playoff ist schon in Reichweite. Danach kann alles passieren“, sagte Rene Bremböck. Zumindest haben sie noch knappe drei Wochen Vorbereitungszeit. Da stehen noch zwei Testspiele an, bevor es am 12. Oktober gegen die VKL Vikings geht.