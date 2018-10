Nach dem verpatzten Saisonstart in der Vorwoche müssen die Amstetten Falcons trotz Leistungssteigerung auch noch eine frustrierende Niederlage gegen den Aufsteiger aus Wels verdauen.

Die ersten drei Minuten des Spiels endeten ohne Punkte. Mit viel Mühe und Geduld gelangen dann die ersten guten Aktionen, aber bis zur Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften einen erwähnenswerten Vorsprung heraussspielen. Mit einer 36:30-Führung gingen die Gäste in die Pause.

Falcons erwischten einen guten Start ins dritte Viertel

In der Defense hatten sie die Welser weiterhin gut im Griff, in der Offense war deutlich zu sehen, dass die Am-stettner ihren Flow gefunden hatten und sie zerpflückten die Welser Defense mit guten Pässen für einfache Würfe, was eine zweistellige Führung zur Folge hatte. Diese hielt aber nicht lange, denn die Welser erhöhten den Druck in der Verteidigung und erzwangen einige Ballverluste der Amstettner, aus denen einfache Punkte im Schnellangriff resultierten. Die Amstettner retteten eine 47:43-Führung ins Schlussviertel.

Dieser Spielabschnitt stand dann aber im Zeichen der Hausherren, die in einem spannenden Krimi letztendlich die Nase vorne hatten. In der Schlussphase versenkte Jasmin Marevac einen wichtigen Dreier, um in der letzten Minute bis auf einen Punkt aufzuschließen. Beim nächsten Angriff gingen die Falken 30 Sekunden vor der Schlusssirene durch einen Korbleger von Alessandro Prandstätter mit einem Punkt in Führung. Nach einer Auszeit gelang den Welsern erneut die Führung. Die Amstettner hingegen fabrizierten bei ihrem letzten Angriff einen Ballverlust und so ging die Partie mit fünf Punkten Rückstand verloren.

„Unsere Defensive hat sich zum letzten Match klar gesteigert. Im Angriff müssen wir noch unseren Rhythmus finden“, zog Coach Rene Bremböck Bilanz. Das nächste Spiel bestreiten die Falcons am Donnerstag gegen den amtierenden Meister aus Linz.