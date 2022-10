Traiskirchen noch zu stark für Amstettner Falcons

Werbung

Nach dem Sieg zum Saisonstart mussten sich die Amstetten Falcons zu Hause gegen Traiskirchen geschlagen geben. Der Titelverteidiger war noch eine Nummer zu groß. Die Falken liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Nach der Niederlage bei den BK 6ers in der zweiten Runde wollten die Falcons vor heimischem Publikum den zweiten Saisonsieg einfahren – dass mit den Traiskirchen Lions der amtierende Meister Gegner der Falcons war, machte die Sache nur noch interessanter.

Der Kader der Falken verstärkte sich durch Stefan Kerschbaummayrs Rückkehr aus der Verletzungspause. Sein Saisondebüt als Spieler bedeutete auch, dass erstmals Headcoach Mike Kress, der bei den ersten beiden Spielen verhindert war und von Kerschbaummayr vertreten wurde, für die Falcons an der Seitenlinie stand. Doch früh im Spiel erkannten die Falcons, dass der Abend kein Leichter werden würde: Schlechte Kommunikation in der Verteidigung bewirkte zu Beginn des Spiels das Ausbleiben notwendiger Rotationen und bescherte den Lions relativ leichte Punkte unter dem Korb oder auch an der Freiwurflinie, falls sich die Falcons nur mit einem Foul zu helfen wussten. Im Angriff kamen die Mannen rund um Grundwehrdiener und Topscorer Philip Konate in keinen Spielfluss. Aufgrund Leistungsschwankungen und fehlender Konstanz erlitten die Falcons schlussendlich mit 54:78 ihre zweite Saisonniederlage.