Das Duo Eva Pfeffer und Franziska Friedl startete bereits früh in die Beachvolleyballsaison. „Zum Glück. Wir wissen ja nicht, wie viele Turniere in den nächsten Wochen überhaupt stattfinden“, erklärt Eva Pfeffer. Bisher absolvierte das Duo sein geplantes Programm. Zuerst ging es für die gebürtige Aschbacherin nach Guam.

Nach dem Sieg in der Qualifikation erreichten die beiden den fünften Platz. Im Viertelfinale verloren Pfeffer/Friedl gegen die späteren Drittplatzierten aus Japan mit 1:2. „Wir sind zufrieden, da wir uns im Verlauf des Turnieres steigerten. Die heißen und windigen Bedingungen machten uns zu Beginn zu schaffen“, berichtet Pfeffer. Danach ging es weiter zum Turnier in Langkawi in Malaysien.

„Dabei hat es schon Probleme mit dem Flieger gegeben. Ein Flug wurde gecancelt und wir mussten umbuchen. Zunächst war die Situation in Langkawi noch nicht so dramatisch wie in Österreich“, blickt Pfeffer zurück.

Ausfälle von vielen Turnieren erwartet

Dennoch flogen die beiden bereits frühzeitig zurück nach Österreich. „Und die Entscheidung war gut so. Ein Flug nach dem anderen wurde bis Sonntag gestrichen. Wir fühlen uns beide wie erschlagen, weil in Malaysien die Situation längst nicht so arg war wie jetzt bei uns“, fügt Pfeffer hinzu.

Wie geht es weiter? Der Trainingsstützpunkt in Wien ist bis auf Weiteres geschlossen. Auch zahlreiche Turniere wurden bereits abgesagt oder verschoben. „Es ist wirklich ungewiss. Wir beide sind zu Hause und werden versuchen, uns mit Athletiktraining einmal fit zu halten“, sagt Eva Pfeffer.