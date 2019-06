„Ein Traum in Wallsee zu spielen“, freute sich der gebürtige Aschbacher Tobias Winter schon vor dem Halt der Austrian Beachvolleyball-Tour Pro im Beach- und Wassersportzentrum Wallsee. Gemeinsam mit Partner Julian Hörl setzte Winter anders daran, sein Heimturnier auch zu gewinnen. Und der große Coup ist dem Duo gelungen.

Doch der Weg bis ins Finale gestaltete sich als schwierig. Im Semifinale wartete das an Nummer sechs gesetzte Duo Michael Murauer und Moritz Kindl. Dabei setzten sich Winter und Hörl mit einem 2:1 durch. Auch im Finale wartete ein harter Brocken. Die an Nummer eins gesetzten Slowenen Jan Pokersnik mit Nejc Zemljak machten dem Duo aus Niederösterreich und Salzburg das Leben schwer. Am Ende stand jedoch ein 2:1-Finalerfolg. Beim Amateur-Turnier der Damen siegte Chiara Kleinsasser mit Valentina Werbik.