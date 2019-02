Am Samstag fand in Kematen/Ybbs ein NÖBSV B-Turnier in der Disziplin 10-Ball statt. Bei dem Turnier waren 22 Spieler aus ganz Niederösterreich am Start. Stark M. (BC La Palma Wiener Neustadt) qualifizierte sich über die Hoffnungsrunde für die Finalrunde der besten Acht, wo er sich mit 5:1 über Socha W. (BC Traisenpark St.Pölten) und 5:0 über Vogt G. (BC Traisenpark St.Pölten) ins Finale spielte. Dort traf er auf Hippmann F. (PBC Top Pool St.Pölten), den er sich 3:5 geschlagen geben musste und somit den 2. Platz erreichte.