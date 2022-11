Amstettner und Waidhofner Athleten auf der Jagd nach Edelmetall

Werbung

Die niederösterreichischen Crosslaufmeisterschaften entwickelten sich zu einer Erfolgsgeschichte für den LCA Umdasch Amstetten sowie der Sportunion Waidhofen. Über gleich vier Mal Gold jubelten die Athleten des LCA Amstetten. Jessica Gruber, Viola Simmer und Katharina Mayer gelang das Kunststück eines Podium Sweeps – sie belegten die Plätze eins bis drei. Ein Ergebnis, das selbstverständlich den überlegenen Mannschaftssieg nach sich zog.

Die Männer standen den Damen im Tullner Aubad um nichts nach. Jan Ratay holte sich Gold. Klaus Vogl sicherte sich Bronze und Hannes Bühringer belegte den fünften Rang. Auch das Trio sicherte sich Gold im Teambewerb. Mit sechs Medaillen und einer Reihe von weiteren guten Platzierungen feierten auch die Athleten der Sportunion Waidhofen eine Reihe an Erfolgen in Tulln. Schon die Nachwuchsbewerbe zeigten, dass gut trainiert wurde und der anspruchsvolle Rundkurs mit einem recht steilen Hügel keine großen Probleme bereitete.

Besonders erfolgreich waren die Burschen der U 14. Der Landesmeister aus dem Vorjahr Daniel Schaufler verteidigte seinen Titel und siegte über 1.500 Meter vor Constantin Taibon. In der Mannschaft wurden die beiden gemeinsam mit Florian Marcik mit dem knappsten Abstand, den es geben kann, nämlich einer Sekunde, vor den Burschen aus Mödling Landesmeister. Sie freuen sich nun schon auf die Österreichischen Staatsmeisterschaften am 21. November in Vorarlberg. Bei den Mädchen zeigte wieder einmal Carolina Grabner ihr Talent. Als eine der Jüngsten erlief sie über die 1.500 Meter die Bronzemedaille.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde auch EM-Teilnehmer Damjan Eror, der – ohne voll an die Grenze gehen zu müssen – überlegen die Jugendklasse über 3.000 Meter für sich entschied. Er gehört damit sicher auch bei den Staatsmeisterschaften zu den Medaillenanwärtern. Einen spannenden Wettkampf gab es auf der langen Männerstrecke über 8.400 Meter. Erst in der Schlussrunde konnte sich Jan Ratay etwas absetzen und neun Sekunden vor Denis Kronsteiner gewinnen. Für Denis der zweite Vizelandesmeistertitel in diesem Jahr nach dem zweiten Platz über 5.000 Meter im Sommer. Bei den Staatsmeisterschaften in der kommenden Woche ist Denis noch in der U 23 startberechtigt, und er darf sich auch da einen Platz im Vorderfeld erhoffen.

Weitere gute Platzierungen gab es für Alexander Grabner, der um zwei Sekunden die Bronzemedaille in der U 16 verpasste. Elena Latschbacher lief auf Rang sechs.