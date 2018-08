„Wir haben mit dem Sieg bei der Silver Bowl Geschichte geschrieben. Der Aufstieg in die AFL ist eine große Sache“, erinnert sich Thunder-Präsident und Spieler Thomas Temper gerne an den Augenblick zurück, als man vor zwei Wochen mit dem Sieg gegen die Vienna Knights den Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse fixierte.

„Dass sogar der Aufstieg möglich ist, hat sich über die Saison so ergeben“

Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, der alles andere als geplant war. Nachdem einige Spieler den Verein verlassen hatten, durch Verletzungen ausfielen oder aus privaten Gründen eine Pause einlegten, hätte man das Erreichen des Play-offs bereits als Erfolg gesehen.

„Dass sogar der Aufstieg möglich ist, hat sich über die Saison so ergeben, aber das war nicht unser Ziel“, stellt Temper klar. Jetzt, da der Aufstieg geschafft ist, freut man sich aber natürlich auf die Herausforderung in der neuen Liga. „Wir sind froh, dass wir da reinschnuppern dürfen. Das wird ein Lehrjahr und es wäre kein Beinbruch, wenn wir wieder absteigen“, erklärt Thomas Temper.

Dass bereits der Ligaerhalt ein sehr hochgestecktes Ziel ist, weil Niveau und Tempo des Spiels in der AFL weit höher sind, ist den Amstettnern bewusst. „Es wäre eine super Sache, aber wir werden jetzt nicht viel Geld hineinbuttern, um mit Muss die Liga zu halten“, macht Temper klar, dass man auf die Verpflichtung von teuren Legionären verzichten wird.

Man hofft dagegen auf die Rückkehr der verletzten und pausierenden Akteure und möchte die eigenen Spieler aufbauen. „Wir versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten und uns so gut wie möglich zu verkaufen“, betont der Thunder-Präsident.

Auch wenn sich am Spielerkader voraussichtlich nicht allzu viel ändern wird, wartet auf die Thunder mit der neuen Liga ein beträchtlicher Mehraufwand – und zwar in finanzieller, organisatorischer und trainingsspezifischer Sicht. Temper rechnet damit, dass für die Saison in der AFL ein um 15 bis 20 Prozent höheres Budget notwendig sein wird. Umfangreicher wird auch der Trainingsaufwand werden müssen. So ist geplant, die wöchentlichen Trainingseinheiten von zwei auf fünf zu steigern.