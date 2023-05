Sport Award 2023 ging an die ECU Amstettner Wölfe

73 Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Sparten wurden für ihre sportlichen Erfolge gewürdigt. Voraussetzung ist, dass sie einem Amstettner Sportverein angehören. Schwungvoll durch das Programm führte Max Mayerhofer. Sportstadtrat Peter Pfaffeneder betonte in seiner Festrede die Bedeutung der sportlichen Erfolge für die Stadt: „In den Amstettner Sportvereinen wird gute Arbeit geleistet. Sie haben unsere Stadt in Niederösterreich, im Bundesgebiet, ja sogar im Ausland mit hervorragenden Leistungen vertreten. Darüber hinaus ist die Stadt immer bemüht, optimale Trainings- und Wettkampfstätten zu bieten“, gratulierte Pfaffeneder.

Vereine leisten hervorragende Arbeit

Bürgermeister Christian Haberhauer schloss sich den Glückwünschen an. „Heute wollen wir unsere Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber unseren Sportlern zum Ausdruck bringen“, sagte Haberhauer, der in seinen Begrüßungsworten auch auf die vielfältigen, modernen Sportanlagen und die umfassende Sportförderung in Amstetten einging. „Sport wird in Amstetten groß geschrieben. Ein Großteil unserer Sportler ist in unseren Sportvereinen aktiv, die hervorragende Arbeit leisten. Ein herzliches Danke für euren Einsatz besonders bei der Jugendarbeit“, sagte der Stadtchef.

Vortrag von Robert Almer

Neben der Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler wurde auch die neue Sportstrategie präsentiert. Ex-Team-Torhüter Robert Almer referierte zum Thema „Sport – Momente, die dein Leben prägen“. Sein Know-how aus fast zwei Jahrzehnten Profifußball und seine Erfahrungen als Nationaltorwart und Deutschland-Legionär bilden die Basis für seine Tätigkeit als Coach und Experte. „Ich kenne die Höhen und Tiefen des Profisports aus der Sicht des Spielers, Trainers und Funktionärs“, sagte Almer. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Vergabe des Sport Award, der heuer an den ECU Amstettner Wölfe ging.