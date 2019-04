Eine Woche nach dem schweren Auswärtsspiel in Prag stand für die Amstetten Thunder die nächste Mammutaufgabe an.

Auf der Hohen Warte in Wien warteten die Vienna Vikings auf die Amstettner. Gegen den fünffachen Eurobowl Sieger und vierzehnfachen österreichischen Meister aus Wien hatte das Team von Headcoach Gerry Woodruff von Beginn an hart zu kämpfen, sodass es mit einem Halbzeitstand von 27:0 in die Pause ging.

Erstmals ohne Punkt gelblieben

Auch in der zweiten Hälfte half eine engagierte und tapfere Leistung der Amstetten Thunder nur wenig. Die Vienna Vikings waren an diesem Sonntag-Nachmittag schlichtweg zu stark, sodass sie auch nach der Halbzeit nachlegen konnten und es am Ende 61:0 stand.

Die Einschätzungen des Headcoaches bewahrheiteten sich also, er erklärte vor dem Spiel: „Nach einem physischen Spiel gegen Prag und nur einer Woche Vorbereitung wird es für uns sowohl körperlich, als auch mental eine Herausforderung.“