„Diesmal war wirklich mehr möglich“, dachte man sich bei den Amstettner Wölfen nach der Heimniederlage gegen den Wiener EV.

Die Gastgeber kamen gut in die Begegnung und gingen nach acht Minuten in Führung. Philip Fehringer vollendete einen schönen Spielzug. Nach einer Kombination von Funke und Haselsteiner erhöhte Schwab auf 2:0. Eine Unachtsamkeit in Unterzahl brachte Amstetten den Anschlusstreffer ein. Zu Beginn des zweiten Drittels kassierte Goalie Ifkovits wegen vermeintlichen Zeitspiels eine kleine Strafe. Im Powerplay glichen die Wiener dann aus. Wenig später die nächste umstrittene Entscheidung. Markku Savolainen konnte den Puck gegen einer Wiener Angreifer gerade noch klären, doch der Schiri sah ein Foul und gab zudem noch Penalty, den Maier souverän verwandelte.

Das Schlussdrittel startete, wie das Mitteldrittel endete: mit einem Powerplay für die Wölfe. Die Gäste konnten dabei diesmal einen Pass abfangen und einen Shorthander erzielen. Kurz darauf praktisch die gleiche Szene. Wieder fingen die Wiener einen Pass ab und wieder gelang ein Unterzahltreffer. In der Folge kamen die Amstettner sogar zu einem 5-gegen-3 Powerplay, doch es kam, wie es kommen musste. Nador schnappte sich den Puck und erzielte das dritte Unterzahltor für die Gäste. Wenig später dann die Frustbewältigung, als es nach 45 Minuten zu einer größeren Rauferei kommt. Friedl, Holzer (Wölfe) Ehrenreich und Pospisil (WEV) kassieren gemeinsam insgesamt 36 Strafminuten. Danach war es Schwab, der verkürzte, ehe Wien im Powerplay der siebte Treffer gelang. Zwei weitere Tore der Amstettner änderten nichts an der Niederlage.

TULLN - AMSTETTEN II 16:0. Eine mäßig spannende Partie war das Gastspiel des Farmteams bei den Tulln Hummels. Im ersten Drittel konnte man dabei noch Schadensbegrenzung betreiben. Fellinger (2) und Brezina brachten die Heimischen 3:0 in Front. In der Folge hatten die Amstettner den Gastgebern aber nichts mehr entgegenzusetzen. So stand am Ende ein 16:0 für Tulln zu Buche.