Tor-Tornado wütete bei Amstettner Wölfen

Werbung

Die rund 135 Zuschauer in der Eishalle in Amstetten mussten ihr Kommen nicht bereuen. Denn die Amstettner Wölfe geizten nicht mit Toren.

Nach der bitteren Niederlage gegen die Hawks St. Pölten, schienen die Heimischen die Scharte gegen die Bulls Traiskirchen ausmerzen zu wollen. Der Torreigen startete in der zehnten Minute des ersten Drittels. Mittels eines Doppelpacks von Christoph Haselsteiner gingen die Heimischen mit 2:0 in Front. Für den Pausentreffer zum 3:0 zeichnete sich Jona Langenreiter verantwortlich. Auch im zweiten Drittel ging es in dieser Tonart weiter.

Matthias Schwab erhöhte auf 4:0 ehe den Gösten durch Martin Mayer der Ehrentreffer gelang. Doch Matthias Schwab stellte mit dem 5:1 den alten Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Niklas Grebin traf noch vor der Pause zum 6:1-Zwischenstand. Im letzten Drittel machte sich eine dünne Kaderdecke der Gäste bemerkbar. Zudem kannten die Wölfe keine Gnade und trafen fast im Minutentakt.

Sebastian Fehringer (2), Thomas Gahleitner, Harald Wagner, Philip Fehringer, Wolfgang und Matthias Schwab trafen innerhalb von zwölf Minuten sieben Mal ins gegnerische Netz. Die Amstettner beschließen den Grunddurchgang mit dem höchsten Saisonsieg und spielen nun im Play-off um den Meistertitel der Landesliga 1.