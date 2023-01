Wölfe siegen im letzten Drittel

Werbung

Eine packende Partie hatten die Amstettner Wölfe in Tulln. Die Heimischen gingen in Führung, doch die Wölfe drehten die Partie noch im ersten Drittel. Danach waren es aber wieder die Tullner, die den Ausgleich erzielten. So ging es bis zum letzten Drittel weiter. Erst als Philip Fehringer das 4:3 erzielte, schienen die Amstettner auf die Siegerstraße einzubiegen. Sebastian Fehringer sorgte mit dem Treffer zum 5:3 für die endgültige Entscheidung.