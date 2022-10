Ironman auf Hawaii: Christian Bruckner erfüllte sich Traum

Werbung

„Ich wollte für mein letztes Ironman-Rennen einen schönen Abschluss. Und den habe ich erreicht“, freute sich Christian Bruckner. Der Triathlet aus Wallsee setzte sich das große Ziel, die Ziellinie nach unter zehn Stunden zu überqueren. Am Ende waren es 9:40 Stunden und damit auch eine Verbesserung zu seiner Zeit beim ersten Antritt 2016.

Offene Rechnung beglichen

„Ich hatte noch eine offene Rechnung“, gestand Bruckner. Bei den 3,86 Kilometern Schwimmen im Pazifik ging es Bruckner vom Gefühl her gut. Aber mit der Zeit von 1:03 Stunden zeigte sich der Triateam-Athlet aus Wallsee nicht zufrieden. Bei den 180 km am Rad fuhr Bruckner insgesamt 4:51 Stunden. „Eine durchschnittliche Leistung“, resümierte Bruckner und fügte hinzu: „Das Rad flog förmlich durch die Hitze von Hawaii. Die beiden Wechsel vom Schwimmen aufs Rad und vom Rad zum Laufen legte ich bewusst etwas langsamer an, um erstens gut das Salzwasser runterzubekommen und zweitens mich da schon zu ernähren.“

Der größte Brocken folgte noch mit dem Marathon. Aufgrund einer Knieverletzung beschränkten sich die Trainingsläufe auf maximal 14 Kilometer. „Vor dem Marathon hatte ich natürlich am meisten Respekt“, sagt Bruckner. Und der Triathlet überwand sich und lief den Marathon in 3,35 Stunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fünf Minuten auf den Kilometer. Die Temperaturen ließen Bruckner wieder leiden. „Es war sehr heiß, die Sonne brannte erbarmungslos runter, da ist die Zeit nochmal viel mehr wert. Die Labestationen ging ich durch, um mich optimal zu verpflegen“, erklärte Bruckner. Apropos Verpflegung: 38 Stück Salztabletten, 12 Liter Flüssigkeit, 800g Kohlenhydrate und 500mg Koffein nahm Bruckner zu sich. Als er die Ziellinie überquerte, war Bruckner überglücklich: „Die Finishline mit tausenden Zuschauern war natürlich der Wahnsinn, Gänsehaut pur, Tränen inklusive.“ Der Dank gilt neben den Partnerfirmen und Sponsoren vor allem seiner Frau Evelyne, die Bruckner stets zu hundert Prozent unterstützt. „Jetzt werden wir aber das Paradies auf Hawaii ein paar Tage genießen“, erklärt Bruckner, und damit auch den Abschluss seiner Triathlon-Karriere. „Da der Marathon für mein lädiertes Knie nicht optimal ist und ich nach 25 km ohne Schmerzen nicht laufen kann, muss ich mich von der Langdistanz verabschieden. Das habe ich aber ohnehin schon vor dem Rennen beschlossen“, sagte Bruckner.