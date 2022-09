Jagd auf die Play-off-Plätze bei den FFC Veterans St. Valentin

Werbung

Sehr schnell ist es gegangen. Erst vor Kurzem gegründet, spielen die FFC Veterans aus St. Valentin bereits in der höchsten österreichischen Spielklasse im Flag Football. Die St. Valentiner rund um Obmann und Ex-SKU-Amstetten-Kicker Tobias Haider-Madl befinden sich mittendrin im Grunddurchgang und belegen dort den fünften Rang. Zuletzt feierten die Valentinter einen Sieg und mussten eine Niederlage in Klosterneuburg verkraften. Gegen die Constables setzte es einen 46:27-Sieg für die Veterans.

Im anschließenden Spiel gegen die Indians wollten die Gäste die Euphorie aus dem Sieg mitnehmen, doch am Ende besiegelten zu viele Fehler eine 26:38-Niederlage. Nun wartet am Samstag ab 10 Uhr auf der Sportanlage des SC St. Valentin der einzige Heimspieltag. Dabei treffen die Veterans auf die Honeybees und die Vipers. In Innsbruck gingen damals beide Spiele verloren. Um es noch in die Play-offs zu schaffen müssen beide Spiele vor heimischer Kulisse gewonnen werden. „Dabei hoffen wir natürlich auf zahlreiche lautstarke Unterstützung der Zuschauer“, erklärt Obmann Tobias Haider-Madl. Eintritt frei und nach den Spielen erfolgt noch eine Party, egal wie die Partien enden.