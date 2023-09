Reinhard Großalber: Tolle Karriere als Spieler und Trainer

Herr Großalber, was hat Sie als Kind schon an Fußball fasziniert? Sie haben ja schließlich als exzellenter Skifahrer wiederholt Rennen gewonnen. Wann ist endgültig die Entscheidung zugunsten des Fußballs gefallen?

Reinhard Großalber: Beim Skifahren wurde bald deutlich, dass ich kein neuer Hermann Maier werde. Da vergrößerten sich die Abstände zu den Schnellsten immer mehr. Dennoch war ich mit viel Freude zu den Rennen unterwegs und stehe auch heute noch immer gerne auf den Skiern. Als ich es dann mit 17 Jahren in die Kampfmannschaft von Seitenstetten schaffte, war mir klar, dass es für mich nur mehr als Tormann weitergehen wird.

Nennen Sie Ihre wichtigen sportlichen Stationen als Spieler und beschreiben Sie vielleicht jeweils nur in einem Satz, was Sie von dort mitnehmen konnten!

Großalber: USC Seitenstetten, dort lernte ich das familiäre Umfeld kennen; der Verein war bestens geführt und wir schafften den ersten Meistertitel, der den Aufstieg in die 2. Landesliga bedeutete. SV Sierning – das war mein erster Schritt in die nächsthöhere Liga (OÖ Liga). Ich war drei Jahre dort tätig und habe mich in den Fokus von Vorwärts Steyr gespielt. Der Traditionsverein Vorwärts Steyr war mein absolutes Wunschziel als Spieler, viele Fans, super Atmosphäre, kultiges Stadion. Mein zweiter Meistertitel bedeutete für mich den Aufstieg in die Regionalliga. Durch die Ligareform wurden wir sogar in die 2. Bundesliga katapultiert. Ich war dort insgesamt 8 Saisonen als Spieler aktiv. Meine erste Trainerstation war dann beim FC Juniors OÖ, dem „Nachwuchsteam“ vom LASK, wo ich das sehr professionelle Umfeld schätzen lernte.

Wie ist Ihr Umstieg auf die Trainerbank vonstattengegangen; was war ausschlaggebend für den Wechsel auf die Betreuerbank?

Großalber: Der Hauptgrund lag in der Corona-Pandemie; die vielen Spiele ohne Fans, das wollte ich mir und meiner Familie nicht mehr antun. Ich bin dann mit 34 Jahren als Tormanntrainer für 2 Jahre nach Pasching zu den FC Juniors gewechselt.

Gemeinsam mit Ihrem Bruder Philip waren Ihnen immer auch die Trainingscamps mit dem Nachwuchs sehr wichtig; können Sie diese Camps kurz umschreiben?

Großalber: Ja, die waren und sind nach wie vor ein sehr wichtiger Baustein für die Nachwuchsförderung im Tormannbereich. Es gibt mittlerweile einige sehr gute Angebote für junge Torhüter und wir möchten auch gerne bald wieder ein Camp in Seitenstetten organisieren. Eine Woche lang volle Konzentration auf die Tormänner und Torfrauen! Grundproblem im Nachwuchsbereich ist oft, dass es in den Vereinen zu wenige Torwarttrainer gibt und dadurch die jungen Tormänner meist das ganze Training hindurch einfach im Tor stehen und „beschossen“ werden. Positiv ist jedoch zu erwähnen, dass in der allgemeinen Trainerausbildung jetzt auch ein Teil dem Tormanntraining gewidmet wird. Somit haben auch diese Trainerkollegen einen kleinen Einblick in die Herausforderungen der Spielposition Tormann.

Was betrachten Sie als Ihren absoluten sportlichen Höhepunkt bisher?

Großalber: Das war sicher der Aufstieg mit Vorwärts Steyr in die 2. Bundesliga. Aber auch beide Meistertitel (Seitenstetten und Steyr) werde ich immer als absolute Highlights abgespeichert haben.

Sie müssen Ihren Trainerjob mit Familie und der Unterrichtstätigkeit am Gymnasium vereinbaren; wie sieht Ihr Tages-/Wochenplan aus?

Großalber: Ja, das ist mit 3 kleinen Mädchen durchaus der schwierigste Part. In der Schule bin ich seit diesem Schuljahr wieder mit einer vollen Lehrverpflichtung tätig, bei Vorwärts bin ich bei 2 Trainings pro Woche und dem Spiel mit dabei. Da wir in Steyr in dieser Saison wieder komplett auf Amateurbetrieb umstellen mussten, sind die Trainings jetzt eher später am Abend und so geht sich auch wieder eine Vollzeitstelle als Lehrer für mich aus, auch deswegen, weil ich beide Arbeitsstätten mit dem Rad von mir zuhause innerhalb einer Minute erreichen kann. Gemeinsam mit meiner Frau organisiere ich in der Früh alle Wege der Kinder (6 + 2 Jahre, 9 Monate), eine Tochter geht ja seit diesem Schuljahr auch schon zur Schule.

Welche Trainerausbildungen haben Sie absolviert, zuletzt haben Sie ja sogar die UEFA-Lizenz erworben; wozu berechtigt Sie diese?

Großalber: Ich habe im Frühjahr die UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz abgeschlossen. Diese Ausbildung ist die höchste Lizenz für Torwarttrainer und berechtigt zur Trainertätigkeit bis in die 1. Bundesliga. Voraussetzung dafür ist die normale Trainer-UEFA-B-Lizenz. Mit dieser könnte man als Kampfmannschaftstrainer bis zur höchsten Liga im Landesverband trainieren (1. NÖ Landesliga).

Wie lautet Ihr Saisonziel mit Vorwärts? Was sind Ihre persönlichen und weiteren sportlichen Ziele? Reizt Sie jetzt auch ein Trainerjob in einer höheren Spielklasse?

Großalber: Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Im Sommer gab es bei Steyr einen kompletten sportlichen Neustart. Nach 2 Monaten Arbeitszeit kann sich die Entwicklung schon sehen lassen. Persönliche sportliche Ziele sind die Weiterentwicklung als Trainer und gute Leistungen meiner Torhüter. Natürlich würde ein Aufstieg zurück in die 2. Bundesliga mit Steyr eine super Sache sein und ist als langfristiges Ziel auch in meinem Hinterkopf notiert. Ich möchte aber auch das Heranwachsen meiner Kinder miterleben und werde daher sicher nicht mehr alles dem Fußball unterordnen. Ich danke auch meiner Frau und meinen (Schwieger-)Eltern, dass sie uns immer wieder unterstützen, wenn etwa wieder einmal ein Auswärtsspiel in Kärnten am Programm steht. Ohne diese Mithilfe würde sich das alles absolut nicht ausgehen.

Was ist Ihnen als Trainer besonders wichtig, was verlangen Sie von Ihren zu betreuenden Spielern?

Großalber: Am wichtigsten ist mir die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und die dafür nötige Arbeit und die notwendigen Schritte zu machen. Nur durch inneren Antrieb ist auf Dauer eine Verbesserung der Leistung am Platz möglich. Talent ist zweifellos sehr wichtig – harte Arbeit aber umso mehr!

Gelingt Österreich die Qualifikation für die Euro 2024?

Großalber: Auf alle Fälle, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben eine super Mannschaft und ich halte ihr ganz fest die Daumen.

Was Sie vielleicht noch sagen wollen …

Großalber: Zuallererst gilt es meinen Eltern, die mir diesen meinen Weg überhaupt erst ermöglicht haben, ein großes Danke zu sagen! Was ich zudem noch betonen will: Als Trainer gibt es für mich ein Motto: Mit vielen kleinen Schritten kann man Großes schaffen! Geduld und Vertrauen in meine Spieler sind eine wichtige Leitlinie für mich; zudem zählt sehr, Unterstützung und Vertrauen auch bei „Fehlern“ zu geben und sich durch kleine Rückschläge nicht vom Weg der kleinen Schritte abbringen zu lassen!

Vielen Dank für das Gespräch!