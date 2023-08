Union Neuhofen: Wenn Kulinarik gefragt ist

Bei jedem Heimspiel der Union Neuhofen/Ybbs freuen sich seit über zehn Jahren die Besucher über die Köstlichkeiten, mit denen Barbara Höllmüller in der von ihr geführten Kantine aufwartet. Neben den gefüllten Salzstangen, Schnitzelsemmeln, Maurer Forellen und Hot Dogs steht vor allem die Bosna an der obersten Stelle bei den Genussspechten. Die heiß geliebte kulinarische Spezialität ist während und vor allem nach dem Spiel gefragt.

Peter Dörsieb, der gebürtige Greiner, war in seiner Heimatstadt, bei Amateure Steyr, in Ybbs und letztendlich in Neuhofen, wo er die Allhartsberger Liebe nach wie vor fest in seinen Händen hält, als Tormann tätig. Seit 30 Jahren informiert er bei den Heimspielen die Platzbesucher über das aktuelle Spielgeschehen. „Ohne kurze Vorbereitung, die erforderlichen Unterlagen unserer Patronanzen suche ich mir aus dem Internet, beginne ich keine Informationen.“