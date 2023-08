Von Ardagger bis Wolfsbach: Viele helfende Hände

Alles beginnt am Mittwoch, manchmal auch am Donnerstag, wenn Platzwart Reinhard Tagwerker und Mähspezialist Nico Dirnberger dem Rasen den Feinschliff verleihen. Jener Rasen, auf dem am Freitagabend dann die SG Ardagger/Viehdorf ihr Heimspiel bestreitet – alle zwei Wochen und seit dieser Saison in Österreichs dritthöchster Spielklasse, der Regionalliga Ost.

Zwischen dem letzten Rasenmähen am Mittwoch oder Donnerstag und dem Anpfiff am Freitag um 19.30 Uhr gilt es für den Verein freilich noch einiges zu stemmen. „Es helfen sehr, sehr viele mit, damit das ,Werkl' läuft“, erzählt Ardaggers Obmann Markus Hagler.

Am Donnerstag bearbeiten Gerhard Dirnberger und Karl Gmeiner das frisch gemähte Grün – um die Linien zu ziehen. Am Donnerstagabend huscht der Sportliche Leiter Wolfgang Riesenhuber schon durch die Kabine. „Da richte ich die Dressen her, die Bälle, alles, was man eben braucht für das Spiel“, schildert Riesenhuber.

Achtköpfiges Kantinenteam

Bevor's am Freitagabend dann am Spielfeld heiß wird, sind Grillstation, Kantine und Tribünenausschank an der Reihe. Circa um 17.30 Uhr beginnen Kantinenchefin Anita Hagler und ihr achtköpfiges Team alles vorzubereiten, damit das Bier später aus dem Zapfhahn fließt, der Salat für die Schnitzelsemmeln gewaschen ist und die Wurst- und Käsesemmeln vorbereitet sind.

Langsam aber sicher geht's dann schon für Präsident Thomas Weniger und Kassierin Andrea Lettner an der Kassa los, gleichzeitig stehen die mindestens acht Ordner schon bereit und draußen am Parkplatz hilft der Fanbeauftragte Richard Gruber beim Einweisen. Hannes Neuhauser kümmert sich um die Schiedsrichter, Wolfgang Riesenhuber schaut, unterstützt von Thomas Brachner, dass spätestens jetzt die Mannschaft beim Onlinesystem des Fußballverbands eingegeben ist, und Obmann Markus Hagler betreut die Sponsoren und Matchpartner. Und dafür, dass es richtig laut wird in Ardagger, sorgt dann Platzsprecher Matthias Weniger.

Unterm Strich sind es an die 30 freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich bei jedem Heimmatch für Ardagger engagieren. Personalprobleme kennt Hagler keine. „Bei uns ist der ganze Verein sehr familiär. Sonst hätten wir es sportlich auch nicht so weit geschafft ohne Stars und deshalb ist auch jeder da, wenn man ihn braucht“, erzählt Hagler.

„Kann man nicht genug schätzen“

Schauplatzwechsel in die 2. Klasse Ybbstal. Am Freitag rollt beim Saisonauftakt gegen Göstling auch in Wolfsbach wieder das runde Leder. Zum erfolgreichen Aufrechterhalten des Spielbetriebs bedarf es auch fünf Ligen tiefer vieler helfender, freiwilliger Hände, wie Sektionsleiter Franky Wutzel erklärt. Für die Betreuung des Schiedsrichters und die Erledigung aller Tätigkeiten rund um den Spielbericht zeichnet er sellbst verantwortlich. Jedoch muss auch im Vorfeld der Partie schon fleißig angepackt werden. So sitzen in Wolfsbach zumeist zwei Personen an der Kassa, in der Küche müssen schon vor Spielbeginn der Reservepartie Salat gewaschen und Schnitzelsemmeln vorbereitet werden. „Im normalen Betrieb haben wir bis zu fünf Leute in der Küche und drei bei der Ausschank.“

Aber auch bei für die Zuschauer viel weniger ersichtlichen Dingen tragen Ehrenamtliche ihren wichtigen Teil bei. „Neben dem Platzwart, der für beste Rasenqualität sorgt, müssen beispielsweise auch die Trikots gewaschen und die Kabinen in Schuss gehalten werden. Solche Dinge laufen dann oftmals unter dem Radar, sind aber genauso wichtig für einen erfolgreichen Spielbetrieb. Ohne die vielen freiwilligen, helfenden Hände würde das nicht gehen. Das Ehrenamtliche wird oft unterschätzt. Man muss sich das vor Augen führen und kann es nicht genug würdigen und wertschätzen“, spricht der Sektionsleiter seinen Dank aus.