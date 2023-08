Dreifaches Gold für Amstettner Gewichtwerfer

Robert Bichlbauer holte die Goldmedaille in der Klasse M45. Er war das 15,88kg schwere Wurfgewicht auf 11,57 Meter. Der zweite LCA-Sieger hieß Michael Hofer. In der Klasse M50 war er das mit 11,34kg um 5kg leichtere Wurfgewicht auf 15,81 Meter. In der Altersklasse M60 siegte Gerhard Wurzer mit dem 9,08kg schweren Wurfgewicht.

Gewichtwerfen ist eine alte olympische Leichtathletik Disziplin und wurde bei Olympia zuletzt 1920 in Antwerpen durchgeführt. Im Masters Bereich zählt Gewichtwerfen zum fixen Bestandteil bei den Meisterschaftsprogrammen der Leichtathletik und ist Teil bei Europa- oder Weltmeisterschaften. In Österreich wurde die Disziplin nun erstmals ins Meisterschaftsprogramm aufgenommen. „Wir haben schon mehrmals international an Gewichtwurf Meisterschaften teilgenommen, dabei konnte ich 2010 in Ungarn sogar eine EM-Silbermedaille erringen. Es war höchste Zeit, dass wir auch in Österreich eine Meisterschaft haben“, berichtete Michael Hofer, Obmann des LCA Umdasch.