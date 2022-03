Ardagger: Laufserie ist ideal gestartet

Werbung

Nach zwei Jahren Pause war es wieder soweit. Und der Wettergott meinte es sehr gut mit den Läufern beim Donau-Au-Halbmarathon in Ardagger.

Die erste Station des Eisenstraßen-Laufcups stand beim Viertelmarathon ganz im Zeichen der RATS Amstetten. Der Formaufbau aus den letzten Wochen stimmt. Niklas Keller setzte sich mit nur einer Sekunde Vorsprung auf Jan Ratay durch. Auf dem dritten Rang landete Harald Schmutz mit bereits über eine Minute Rückstand. Michael Gröblinger vom LC Neufurth landete noch auf dem fünften Gesamtrang. Bei den Damen war es Carolina Sandhofer, die ihre Konkurrentinnen in den Schatten stellte. Sie siegte überlegen vor Lucia Resch (LCU Euratsfeld).

Beim Halbmarathon (21,1 Kilometer) gab sich Favorit Mario Sturmlechner keine Blöße. Er siegte in 1:13:34.5 Stunden und war damit über zwei Minuten vor Thomas Jonas im Ziel. Domenik Vizani vom LC Neufurth verpasste das Treppchen um nur wenige Hundertstel und musste sich im Zielsprint Christian Slawiczek geschlagen geben. Bei den Damen war Marlena Polec siegreich. Auf dem zweiten Platz landete Regina Fromhund vom Veranstalterteam ULC Ardagger. Auf Rang drei klassierte sich Maria Haberhauer vom A4 ATUS Amstetten aktiv. Bereits bei den Kinder- und Schülerläufen zeigte der Nachwuchs groß auf. Vor allem die Läufer der Sportunion Waidhofen geigten bei den Jüngsten auf. Lukas Podmanicky und Rosmarie Gspörer gewannen in der U10. In der U12 war Constantin Taibon siegreich. Bei den Mädchen siegte Hannah Langeder von der TV Grein. In der U14 war Valentina Jaschke von RATS Amstetten die Schnellste. Im Jugendlauf (U16/U18) lauteten die Sieger Konstantin Geister (RATS Amstetten) und Emilia Sandhofer (LC Neufurth).