UHK geht in zweiter Hälfte unter

HSG Holding Graz - Förthof UHK Krems 31:37 (17:13). Die Truppe von Ibish Thaqi wollte bei der Auswärtspartie in der Steiermark diesmal von Anfang an hellwach sein und den Grazern von Beginn weg die Schneid abkaufen. Nach sechs Minuten verwandelte Kapitän Marko Simek einen Sieben-Meter zum 3:2 für seine Mannschaft. Dies sollte auch die einzige Führung in der Partie gewesen sein. Srdrjan Predragovic brachte seine Steirer gleich darauf wieder in Führung. In den ersten 15 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Kremser immer knapp an den Grazern dran waren.

Anschließend fiel die Leistung der Wachauer jedoch schnell ab und so lagen sie nach 18 Minuten mit 9:5 hinten. Mangelnde Chancenauswertung und eine katastrophale Deckung schenkten den Steirern immer wieder einfache Tore. Wie gewohnt gaben sich die Schützlinge von Ibish Thaqi bei Rückstand nicht geschlagen und kämpften sich in die Partie zurück. In der 26. Minute schoss Flügelflitzer Stephan Wiesbauer mit seinem bereits vierten Treffer des Abends seine Mannschaft auf nur mehr ein Tor Rückstand an die Grazer heran. Nach einem Sieben-Meter-Treffer von Djordje Pisaric für Graz, erzielte Marko Simek das 14:13. Der Ausgleich war kurz vor der Pausensirene zum Greifen nahe, wollte aber nicht gelingen. Ganz im Gegenteil. Binnen zwei Minuten trafen die Heimischen dreimal und zogen mit vier Toren Vorsprun davon.

Schlüsselmoment nach Halbzeitpause

Nachdem die Kremser einmal mehr mit einem Rückstand in die Halbzeitpause ging, redete Thaqi seiner Truppe nochmals Mut ein und motivierte alle, das Spiel wieder zu drehen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff folgte jedoch der Knackpunkt der Begegnung. Die Grazer Joszef Albek und Nemanja Belos trafen sofort für ihre Mannschaft und stellten auf 19:13. Dies brachte den UHK nun endgültig in Bredouille. Anschließend rannten die Wachauer über die restlichen 30 Minuten fast durchgehend einem fünf- bis sechs Tore-Rückstand hinterher. Den Grazern ging in der eigenen Halle an diesem Freitagabend fast alles auf, Thomas Eichberger konnte sich im Tor der Kremser trotzdem einige Male auszeichnen und den Schaden dämpfen. Auf der anderen Seite hingegen gingen bei den Kremsern viel zu viele Angriffe ins Leere.

Der unter Zugzwang gestandene Ibish Thaqi versuchte mit vorgezogener Abwehr und Manndeckung die Gastgeber aus dem Rhytmus zu bringen. Die Steirer wirkten allerdings alles andere als beeindruckt und spielten sich weiter in einen Rausch, dem die Kremser nichts entegenzusetzen hatten. Auf Teufel komm raus probierten die Rot-Gelben verzweifelt mit Einzelaktionen noch gefährlich zu werden, spielerisch ging ihnen an diesem Abend sehr wenig auf. Näher als an vier Tore kam die Thaqi-Truppe in Hälfte Zwei nie an die Heimischen heran. Acht Tore von Flügelflitzer Stephan Wiesbauer konnten ebenfalls keinen Unterschied erzeugen.

Dritte Niederlage in zwölf Tagen

Die großen Löcher in der Kremser Deckung nutzten die Grazer eiskalt aus und stellten kurz vor dem Ende sogar auf 37:29. Kenan Hasecic und Sebastian Feichtinger gelang in der letzen Minute mit zwei Treffern nur noch Ergebniskosmetik. Nach 60 Minuten stand unterm Strich eine klare 31:37 Auswärtsniederlage für die Wachauer, mit der so, bestimmt nicht viele gerechnet haben. Die HSG Graz konnte nach zuletzt knappen Niederlagen einen verdienten Erfolg gegen den Förthof UHK Krems verbuchen, sich auf Platz Sieben schießen und den Gästen die dritte Niederlage in Folge erteilen.

Stimmen zum Spiel:

Marko Simek, Kapitän des UHK Krems: „Mit so einer Deckung kann man kein Spiel gewinnen, mehr kann ich dazu heute nicht sagen.“

Paul Hofmann, UHK Krems: „Wenn wir jedes Match über 30 Tore kriegen, kann in der Deckung etwas nicht stimmen. Am Anfang waren wir eigentlich dran, sind dann aber sehr schnell abgefallen.“

Lukas Schweighofer, HSG Holding Graz: „Unglaubliche Leistung von der ganzen Mannschaft. Wir haben uns heute den Allerwertesten aufgerissen und das ganze Spiel über unseren Spielplan verfolgt. Ich bin glücklich und kann diesem Team einfach nur gratulieren, das war heute der Hammer.“

Statistik:

Graz: Predragovic (6), Budovic, Pisaric (4), Albek (10), Belos (5), Raschid, Scherr (1), Weinhappl, Offner (4), Schimmel (3), Hofer, Schmid, Weber, Edegger, Schweighofer (4), Schranz.

Krems: Eichberer, Domevscek; Rozman (3), Jelinek (1), Mittendorfer, Feichtinger (3), Gartner, Auss (6), Hasecic (1), Simek (5), Wiesbauer (8), Rudischer (2), Alkic, Hofmann (2), Hollerer, Pausits.

Raiffeisen Sportpark Graz, Schiedsrichter: Christoph Münzner, Bruno Cvitkusic.