Zellhofer fährt um Gesamtsieg

Sichert sich Christoph Zellhofer den Titel in der ARC-Gesamtwertung? Diese Frage schwebt über der Herbstrallye, die am Samstag, 29. Oktober, in Dobersberg mit 99 Teams gefahren wird. Die Frage wird nach den acht Sonderprüfungen über 98.78 Asphaltkilometer beantwortet werden.

Der 26-Jährige, der in der ARC-Juniorenwertung mit 80 Punkten uneinholbar vor David Mayer, der es auf 52 Punkte brachte, bereits als Sieger feststeht, will sowohl den Titel in der Prototypen-Klasse, als auch den ARC-Gesamtsieg einfahren. Die Ausgangsposition könnte für den Suzuki Swift ZMX-Fahrer nicht besser sein. Mit 113 Zählern führt er in beiden Wertungen vor Florian Auer, der jeweils 101 Zähler auf seinem Konto hat. „Ich muss sauber, sicher und fehlerfrei durchfahren, brauche gegenüber Auer, der gezwungen ist, auf Angriff zu setzen und dadurch auf das Tempo drücken muss, kein Risiko eingehen.“

Bachler, Holzer mit Chancen auf die Ränge zwei und drei

Die Spannung bleibt erhalten, denn der dritte Platz ist noch nicht vergeben. Mit Lukas Dirnberger aus Ottenschlag, dem Lunzer Gerald Bachler, Lukas Schindlegger aus Eberweis und Thomas Regner jagt ein Quartett, das neun Punkte zusammenliegt, um eine Top-Platzierung in der jeweiligen Klasse, denn die wird zur Wertung herangezogen.

Gerald Bachler aus Lunz strotzt, nachdem er die ARC1-Fahrerwertung bereits für sich vorzeitig entschieden hat, voller Energie. Er dürfte der Motivierteste des gesamten Starterfelds sein. Nachdem er den Subaru nach Deutschland exportierte und beim Finale wieder in dem von Franz Sonnleitner Motorsport-Team betreuten Mitsubishi Lancer EVO VI sitzt, mit dem er 2021 in Weiz 14. in der Gesamtwertung und Dritter in der Klasse 7.1 wurde, steckt er voll Tatendrang und ist auf totale Attacke eingestellt. Die Klasse hat es mit Gerald Rigler (Ford Focus WRC 2.0), Martin Kalteis (Mitsubishi Lancer EVO VII), dem Deutschen Max Kern (Mitsubishi Lancer EVO IX) und nicht zu vergessen Stallgefährten Riccardo Holzer (Mitsubishi Lancer EVO 6.5) in sich.

Apropos Holzer: Riccardo und sein Co-Pilot Mario Palmsteiner müssen, um in der ARC1-Fahrerwertung den zweiten Platz nicht zu verlieren, der gegen Bernd Birngruber nur mit fünf Punkten abgesichert ist, für schnelle Zeiten sorgen. Für das Biberacher-Duo sollte das kein Problem sein.

Durchaus interessant, welches Team erreicht die besseren Platzierungen? Wolfgang Schmollngruber, Race Rent-Team aus Kematen, oder Roman Mühlberger, RM Racing-Team aus Dimling bei Waidhofen/Thaya, – beide bringen jeweils neun Fahrer an den Start.