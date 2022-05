„Sport betrifft jeden - ob Jung oder Alt“: Amstettner Sportler geehrt

Werbung

Die Wirkstatt in Hausmening, die am 24. April ihre offizielle Eröffnung feierte, hatte mit der Sportlerehrung am Freitag einen guten Start für zukünftige Veranstaltungen.

Dieses Jahr wurden sowohl die Nachwuchssportler als auch die Erwachsenen gemeinsam geehrt.

Moderator der Veranstaltung, Matthias Sollböck, brachte auch Themen, wie die Coding School 42, die Grüne Oase am Hauptplatz und die Sportstrategie zur Sprache. Die private Coding School 42 aus Frankreich plant nämlich ihre ersten Standorte in Österreich, darunter ist auch der Standort Amstetten in Planung.

Sportstrategie mit Vereins-Dating

Diese IT-Schule ermöglicht eine Integration von Talenten und Partnern der Industrieregion Mostviertel und schafft so neue Arbeitsplätze. Die Coding School 42 - eine kostenlose Schule auf Hochschulniveau - bietet kostenlose Ausbildungslehrgänge für Studenten. „Durch weltweite, digitale Vernetzung fördern wir zusätzlich Sport und Vereine. “, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Der Campus wird in die Entwicklung des Quartiers A miteinfließen und ab 2025 sollen 150 Studierende in Amstetten ihre Ausbildung absolvieren. Auch die Grüne Oase, die sich am Hauptplatz präsentieren soll, wurde thematisiert. „Diese Oase soll ein Ort der Begegnung werden. Unsere Feier - 50-Jahre-Großgemeinde - wird ihren Abschluss am Amstettner Hauptplatz haben“, erklärt der Bürgermeister.

Aber es geht um mehr, als nur um das Feiern. Es sollen wieder Impulse gesetzt werden, indem das Vereinsleben unterstützt wird. Dadurch sollen im Vereinsleben der Jugendlichen neue Verbindungen und Netzwerke entstehen. „Wir haben rund 80 Sportvereine. Sport hat eine große Wertigkeit und unsere Sportler sind die Botschafter von Amstetten. Macht in dieser Art und Weise weiter. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen“, betont Haberhauer.

Die Sportstrategie erklärt Stadtrat für Vereine und Sport, Peter Pfaffeneder. „Der Spitzensport ist wichtig, aber auch der Sport in den Schulen und der Vereine. Durch die Sportstrategie werden Jung und Alt motiviert, eine Infrastruktur geschaffen und durch Vereins-Dating - der Tag der offenen Tür der Vereine - werden die verschiedenen Vereine vorgestellt“, erklärt Pfaffeneder.

Der Motivationsclip „Low to high“ zeigte Christian Bruckners Weg des tiefsten Punkts von Österreich in Apetlon bei 114 Meter bis zum 3798 Meter hohen Großglockner. „Durch Fahrradfahren, Laufen beziehungsweise Klettern und Schwimmen konnte ich diese Strecke in 36 Stunden und 6 Minuten bezwingen“, erwähnte der Triathlet. „Einer der für den Sport lebt, wie viele der Gäste hier auch“, betonte der Moderator.

Drei Sportler erhielten den Sport-Award

Die strengen Kriterien, wie beispielsweise den Erhalt eines Titels bei einer Staats-, Landes- oder Europameisterschaft, bewältigten die folgenden Sportaward-Gewinner: Viola Simmer erhält den Award für seit Jahren andauernde Spitzenleistungen in verschiedensten Leichtathletik-Disziplinen, wie Hoch- u. Weitsprung, Siebenkampf und Speerwurf.

Lorenz Ursprunger wird ausgezeichnet für seit Jahren andauernde Spitzenleistungen in verschiedensten Leichtathletik-Disziplinen, vor allem im Hürdenlauf, aber auch im Weitsprung oder Speerwurf.

Niklas Keller erhält den Award für Spitzenleistungen in der Triathlon-Nachwuchsklasse bei den Österreichischen Meisterschaften und den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften. Darüber hinaus erfolgten Entsendungen zu internationalen Wettkämpfen (Jugend- und Junioren-Europameisterschaften.

Das sind die Sportaward-Gewinner

Sport-Events:

Night-Run: 9. 6.

Schulsportfest: 21.6.

City-Attack: 25. 6.

2. Stege-Lauf: 3. 9.

Kinderhilfelauf: 2. 10.