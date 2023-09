Gelungener Vorbote für die nächste EM

Harte Checks, schnelles Spiel und packende Duelle. Das bot die Junioren-Inline-Hockey-Europameisterschaft in Amstetten. Dabei ist die Nachwuchsveranstaltung bereits Vorbote auf die nächstjährige Europameisterschaft. „Es soll uns auch in der Organisation helfen, was wir im kommenden Jahr noch besser machen können“, erklärte Organisator Bernhard Brandstetter. Für die österreichische Auswahl, bei der mit Moritz Kreipl und Jona Langenreither zwei Amstettner im Einsatz waren, war die Heim-Europameisterschaft eine Lehrstunde. Gegen Großbritannien musste man sich zum Auftakt 2:5 geschlagen geben. Auch im Spiel um Platz drei setzte es eine 4:8-Niederlage. Packend verlief das Finale zwischen Deutschland und der Schweiz. Nach der regulären Spielzeit stand es 5:5. Erst das Penaltyschießen brachte die Entscheidung. Deutschland hatte dabei das bessere Ende für sich (9:8).

Voller Einsatz war gefragt. Bei den Spielen ging es stets heiß her und die Teams schenkten sich keinen Zentimeter. Foto: Foto: Raimund Bauer