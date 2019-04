Das Rennwochenende in Portugal endete für Christian Kromoser mit seinem bisher größten internationalen Erfolg. Beim abschließenden Marathon holte sich Kromoser den Sieg. „Ein unglaubliches Gefühl“, freute sich der Inline-Skater.

Die Bedingungen in Portugal sprachen für ein schwieriges Rennen. Der anhaltende Regen erschwerte die Strecke. Doch gerade diese Bedingungen kamen Kromoser entgegen. „Die Straße war rutschig, aber meine besten Ergebnisse hatte ich bei Regenrennen“, analysierte Kromoser und fügte hinzu: „Vor der letzten Abfahrt habe ich mir eine eigene Taktik zurechtgelegt. Im Sprint habe ich nicht meine Stärken. Aber ich habe gemerkt, dass ich bei den Abfahrten schneller bin, als die Konkurrenz. Da kommt mir vor allem meine Größe und Gewicht entgegen.“

Somit holte sich der Ausdauersportler den Sieg auf den letzten Metern, indem er mit höheren Tempo als die Konkurrenz ins Ziel kam. Bereits die Tage zuvor zeigte sich Kromoser auf der Bahn in guter Verfassung. In den einzelnen Disziplinen fuhr er jeweils in die Spitzenplätze. Wobei das Programm hart war.

„Durch den Regen gab es zahlreiche Verschiebungen. Das Warten auf die Rennen war schon anstrengend“, erklärte Kromoser. Die Tage nach dem Erfolg verblieb der Inline-Skater noch ein paar Tage in Portgual, ehe es auf Trainingslager weiterging nach Italien. Die Vorbereitung laufen nun für das nächste Europacup-Rennen. „Nach meinem größten Erfolg bin ich natürlich sehr zuversichtlich, die nächsten Rennen auch gut zu bestreiten“, sagte Christian Kromoser abschließend.