Nachdem er für die Bahn- und Straßenbewerbe nicht nominiert worden war, konzentrierte sich Christian Kromoser bei der Weltmeisterschaft in Arnhem (Niederlande) zur Gänze auf den Marathon, mit dem die Titelkämpfe am Sonntag beendet wurden. „Das ist ein Vor- und ein Nachteil, denn die Renneinstellung ist nicht so da, wenn man vor dem Marathon kein anderes Rennen fährt“, erklärte Kromoser die für ihn ungewohnte Situation, die letztendlich aber das beste Herren-Ergebnis eines Österreichers bei dieser WM zur Folge hatte.

250 Skater nahmen den Abschlussbewerb in Angriff, was zu einem ziemlichen Chaos beim Start führte. Insgesamt sieben Runden waren zu fahren, nach einer Viertelrunde erfolgte auf einer einspurigen Brücke ein fliegender Start. „Das war fast grenzwertig. Die großen Nationen waren mit 16 Leuten am Start. Die hätten die eine Spur eigentlich ganz blockieren können“, war Kromoser nicht ganz glücklich über den teilweise zu schmalen Kurs.

Der Waidhofner kam aber gut weg und war von Beginn an vorne im Feld platziert. Zur Hälfte des Rennens konnte sich dann nach einer Attacke eine Gruppe lösen. Abgesehen vom späteren Sieger, dem Deutschen Felix Rijhnen, fanden sich aber keine Favoriten unter den Ausreißern. „Felix war der einzige große Name. Die anderen hatten das Glück des Unbekannten“, analysierte Kromoser die untypische Zusammensetzung der Spitzengruppe, die nicht mehr eingeholt wurde.

Dahinter lief alles auf einen Massensprint hinaus. Kromoser finishte als Elfter der Hauptgruppe am 23. Gesamtrang. „Ich bin zufrieden mit dem Rennen. Ich war gut drauf und habe das Beste daraus gemacht“, zog der Medizinstudent Bilanz. Grund zur Unzufriedenheit gab es in Wahrheit auch nicht, denn mit dem Neuseeländer Peter Michael (38.) und dem Belgier Bart Swings (43.) landeten etwa zwei absolute Topstars dieser Sportart hinter dem Mostviertler. Trainingskollege Jakob Ulreich belegte Rang 50.

Dass die Form nach den Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn nun wieder passt, stimmt Kromoser zuversichtlich für das nächste Großereignis. Bei der Europameisterschaft in Belgien von 16. bis 23. August wird der 25-Jährige dann neben dem Marathon auch auf den Langdistanz-Bewerben auf der Bahn und auf der Straße zum Einsatz kommen. „Ich habe gemerkt, dass ich gut in Form bin. Bei der EM schaut es vielleicht besser aus, weil die Eisschnellläufer wie Bart Swings dann nicht mehr dabei sind“, hofft Kromoser auf gute Platzierungen.