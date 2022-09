Extremsportler Christian Bruckner über Ironman: „Weh tun tut’s jedem“

Werbung

Bereits 2016 nahm der Wallseer Christian Bruckner am Ironman auf Hawaii teil. Nach seinem fünften Platz beim Ironman in Klagenfurt ist der 42-Jährige wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

NÖN: Sie haben sich zum zweiten Mal für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. Kam das überraschend?

Christian Bruckner: Eigentlich schon. Der Plan war erst im kommenden Jahr dabei zu sein. Aber nachdem es mir in Klagenfurt mit Platz fünf so gut ergangen ist, habe ich die Chance gepackt. Sonst hätte ich vielleicht noch einen Ironman in Amerika bestritten. So war es perfekt.

Wie sehen die letzten Wochen vor dem Start am 7. Oktober aus?

Bruckner: Die Trainingswochen sind natürlich intensiv. Im Prinzip hatte ich in den letzten sechs Monaten zwei intensive Trainingsblöcke. Nur die eine Woche vor dem Bewerb schraube ich den Umfang ein wenig zurück, damit sich der Körper erholen kann.

Wie sehen die intensiven Wochen aus?

Bruckner: Mit fast täglich zwei Einheiten. Aber nicht immer nur Schwimmen, Radfahren oder Laufen, sondern auch Krafttraining und Mobilität sind gefragt. Im Schnitt fahre ich in der Woche 500 Kilometer mit dem Rad, laufe 50 Kilometer und schwimme bis zu zwölf Kilometer. Wegen meines schon vier mal operierten Knies muss ich die Läufe kürzer halten.

Und dennoch nehmen Sie beim Ironman nochmals teil?

Bruckner: Als ich damals die Diagnose bekam, hab ich schon überlegt. Aber dann wollte ich es mir selbst beweisen. Beim Ironman passiert 50 Prozent im Kopf. Denn nach knapp 150 Kilometern am Rad (Anmerkung nach 3,8 Kilometer schwimmen folgen 180 Kilometer am Rad) kommen einem schon mal die Gedanken aufzuhören. Denn es steht ja dann noch ein Marathon an. Wenn man aber im Ziel ist und es geschafft hat, ist das Gefühl überwältigend.

In den letzten sechs Monaten verbrachte Christian Bruckner rund 10.000 Kilometer auf seinem Rennrad. Foto: Raimund Bauer

Wie stellen Sie sich dann ein? Ist es ein Vorteil, dass sie schon einmal den Ironman auf Hawaii bestritten haben?

Bruckner: Auf jeden Fall. Die Erfahrungen sind extrem wertvoll. 2016 habe ich es teilweise zu schnell angegangen. Besonders herausfordernd ist der Marathon. Vor allem kann es in der Lavawüste zur Mittagszeit bis zu 40 Grad bekommen. 2016 habe ich mir vor dem Abflug noch das Fahrrad in die Sauna gestellt, um die Verhältnisse zu simulieren. Beim Bewerb selbst denke ich mir aber immer „Weh tun tut’s jedem“ und ich beiße nochmals die Zähne zusammen. Das überragende Gefühl im Ziel ist aber dann wie eine Sucht. Das will man einfach wieder verspüren.

Was ist ihr persönliches Ziel in diesem Jahr?

Bruckner: Auf jeden Fall unter zehn Stunden zu bleiben. 2016 habe ich das Ziel erreicht, obwohl es mir nicht gut gegangen ist. Im Vergleich zu vor sechs Jahren sind meine Ausgangswerte sogar besser, obwohl ich schon sechs Jahre älter bin.

Wie sehen ihre Pläne nach dem Ironman aus?

Bruckner: Es wird auf jeden Fall der letzte Ironman für mich sein. Im Hinterkopf schwirren schon ein paar Gedanken über die nächsten Ziele, die ich mir setzen möchte. Aber im Moment liegt der Fokus voll und ganz auf dem Ironman. Und direkt danach werde ich mit meiner Frau noch eine Woche Urlaub auf Hawaii machen. Man soll ja die Insel auch genießen können.