Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Amstetten

Mit Fallmann ist Erfolg zurück

Bei seiner zweiten Amtszeit beim SKU Amstetten führt Trainer Fallmann Team auf Rang vier.

Im Frühjahr noch mit Joachim Standfest als Trainer startet der SKU Amstetten fulminant. Doch als im April die Mostviertler gleich sieben Spiele in 21 Tagen absolvieren, schlittert die Standfest-Elf in eine Negativspirale. Gegen Saisonende steht fest: Der Vertrag von Standfest und Amstetten wird nicht mehr verlängert. Im Sommer kehrt Jochen Fallmann nach seinem einjährigen Engagement bei Austria Wien wieder ins Mostviertel zurück. Und das mit Erfolg. Die Amstettner feiern sogar eine Serie von sechs Siegen in Folge. Am Ende steht der vierte Platz auf der Habenseite. „Die Jungs haben einen sehr guten Herbst gespielt und sich die Platzierung auch verdient“, ist Trainer Jochen Fallmann zufrieden. Dabei muss er im Sommer einen wichtigen Abgang verkraften. Top-Torjäger David Peham zieht es zum Ligakonkurrenten GAK. Der Stürmer trifft gleich bei seiner ersten Partie für die Grazer. Danach klebt ihm aber das Pech auf den Schussstiefeln. Es bleibt bei einem Tor für den Traditionsklub.

Überraschung im Europacup

VCA Amstetten überwintert nach Siegen über Charkiw und Sofia international.

Das Team des VCA Amstetten jubelt über den Aufstieg im Europacup in Sofia. VCA Amstetten

Was für ein Herbst für den VCA Amstetten. Im Sommer gelingt Sportdirektor Michael Henschke der erste große Coup. Er holt Teamspieler Florian Ringseis ins Mostviertel.

Der Libero übernhimmt auch sofort die Kapitänsschleife beim VCA. Auch die restlichen Sommerneuzugänge wissen zu überzeugen. Nach dem Auftaktsieg in der Meisterschaft über Ried eilt die Truppe von Trainer Andrej Urnaut von Erfolg zu Erfolg. Auch im Europacup kommt der VCA-Express nicht zum Stehen. Zuerst steht das Duell gegen Charkiw aus der Ukraine am Programm.

„Sie werden uns die Bälle nur so um die Ohren schnalzen“, fürchtet Ringseis vor den Duellen gegen die Ukrainer. Doch bereits im Hinspiel gelingt die Überraschung. Die Amstettner fahren einen 3:1-Auswärtserfolg ein. Zwar verliert die Urnaut-Truppe das Heimspiel 2:3, dennoch gelingt der Aufstieg. Und auch in der nächsten Runde ist noch nicht Halt im Europacup. Gegen Sofia verlieren die Amstettner zunächst das erste Spiel, doch in der zweiten Partie gelingt der Kraftakt und Amstetten überwintert im Europacup.

„Das war mit Abstand unsere beste Leistung in der Saison“, freut sich Sportdirektor Michael Henschke. Auch im nationalen Cup sind die Amstettner weiterhin vertreten. Im Frühjahr geht es sogar ins Finale. Gegen Klagenfurt hält die von Sportdirektor Michael Henschke betreute Truppe stark dagegen, dennoch verliert der VCA. In der Meisterschaft ist das Erreichen der Top-Runde schon vor den letzten Spielen im Grunddurchgang entschieden. Vor dem Jahresende setzt es aber noch zwei Niederlagen im NÖ-Derby gegen die Union Waldviertel.

Herbstmeister

Waidhofen gelingt abermals das Kunststück, als Tabellenführer der 1. Klasse West in die Winterpause zu gehen. Johann Wickenschnabel

Gleich zwei Herbstmeistertitel landen im Bezirk Amstetten. In der 1. Klasse West gelingt es abermals Waidhofen. In der abgebrochenen Spielzeit 2020/2021 lagen die Waidhofner ohne Punktverlust auf dem ersten Platz. Dieses Mal muss sich der Herbstmeister zwar zwei Mal geschlagen geben, dennoch reicht es abermals für die Winterkrone. Der SCU Ybbsitz marschiert in der neu reformierten 2. Klasse Ybbstal souverän zur Herbstmeisterschaft, wobei noch ein Spiel aus zutragen ist. Beachtlich die Defensive des Herbstmeisters. Mit lediglich neun Gegentreffern stellt Ybbsitz die mit Abstand beste Abwehr in der Liga.

Klasseneinteilung sorgt für Diskussionen

Bei der Präsidiumssitzung des Niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) wird die neue Einteilung der 2. Klassen der Hauptgruppe West trotz der Einsprüche zahlreicher Vereine vollzogen. Anstatt der früheren vier 2. Klassen gibt es nunmehr nur noch drei davon, was die Anzahl der Mannschaften und damit die Spiele pro Saison erhöht. Viehdorf kickt ab sofort als einziger Bezirksvertreter in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Alle weiteren 2.-Klasse-Klubs des Bezirks duellieren sich nun in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland. In dieser müssen im Frühjahr vier Partien nachgeholt werden.

Unerwarteter Aufstieg

Mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga hat bei den Tenniscracks aus Waidhofen niemand gerechnet. Im Gegenteil: Die Spieler des UTC Waidhofen/Ybbs legten den Fokus auf den Klassenerhalt. Am Ende reicht ein zweiter Platz zum Aufstieg. Da in der Bundesliga der TC Altenstadt sich zurückzieht, legitimiert der zweite Rang zum Einzug in die höchste Klasse. Den Klassenerhalt geschafft hat Aufsteiger Amstetten.

Kein Glück bei der Weltmeisterschaft

Katharina Huber geht bei der Weltmeisterschaft in Cortina D’Ampezzo erstmals in der Kombination an den Start. Dort springt am Ende nur der 13. Platz. Noch mehr Pech hat Huber im Slalom. Da ist nach dem ersten Durchgang Schluss. Auch in den folgenden Weltcup-Rennen bleibt die 26-Jährige vom Pech verfolgt. Erst in der neuen Saison schreibt die Technikspezialistin mit Rang zehn beim Slalom in Levi (Finnland) wieder an.

Veredelt

Mehrkämpferin Viola Simmer vom LCA Umdasch Amstetten gewinnt bei der Hallenmehrkampfstaatsmeisterschaft in Wien die Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse. Der Landesmeistertitel im Siebenkampf in der Südstadt folgt im September.

Rekord bei Mostiman

Erstmals in der Historie des Finiishlineteams sehen alle Athleten das Ziel beim Mostiman-Triathlon in Wallsee. mostropolis.at

33 Grad haben Seriensieger Paul Ruttmann nicht beeindruckt. Beim Mostiman in Wallsee verbessert der Vorjahressieger seine Zeit über die olympische Distanz und gewinnt nach 1:48:25 Stunden. Lokalmatador Christoph Pölzgutter aus Waidhofen erreicht den zweiten Platz in der Altersklasse MU23. Bei den Damen sichert sich Carolina Sandhofer von den RATS Amstetten den dritten Platz in der Altersklasse 24-29. Eine Premiere feiert das von Organisator Bernhard Keller betreute Finishlineteam. Alle angetretenen Athleten überquerten das Ziel.