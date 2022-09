Jasmin Gruber ist Weltmeisterin

Werbung

Amstettens Judo-Queen Jasmin Gruber krönt sich im polnischen Krakau zur Weltmeisterin bei den Veteranen unter 63 Kilogramm. In der ersten Runde besiegt Gruber die Tschechin Jaroslava Zahrova vorzeitig mit Festhaltegriff. In diesem Kampf verletzte sich Jasmin jedoch an der Schulter und es war nicht sicher, ob sie weiterkämpfen konnte. Der Physio des deutschen Teams half aus und stellte die Schulter wieder soweit her, dass sie auch den Kampf gegen die Italienerin Ilena Paoletti gewinnen konnte. Im Finale stand sie einer weiteren Kämpferin aus Italien gegenüber. Andretto Bertone hatte sich mit zwei Siegen gegen ihre Gegnerinnen aus Brasilien und den USA für das Finale qualifiziert. Im Finale war dann der Adrenalinspiegel höher als der Schmerz und die Amstettnerin dominierte die Begegnung von der ersten Sekunde an, gewann vorzeitig durch eine perfekte Beintechnik.

Jasmin Gruber ist damit die erste Sportlerin in der über 60-jährigen Vereinsgeschichte der Union Amstetten, die einen offiziellen Titel des Judo-Weltverbandes gewann.