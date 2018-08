Bei der ÖM in Kufstein eroberten die Athleten der RATS Amstetten erwartungsgemäß zahlreiche Medaillen. Den Auftakt machten die Allerjüngsten, bei denen Luisa Meichel einen Sieg über 50 Meter Schwimmen und 400 Meter Laufen feierte. Valentina Entner versäumte das Podest als Vierte nur knapp.

Bei den Schülern C sicherte sich Alexander Meichel Bronze. Er stieg noch mit über 30 Sekunden Vorsprung aus dem Wasser, wurde dann beim Laufen aber auf den letzten 300 Metern noch eingeholt. Bei den Jahrgängen 2005/2006 platzierten sich gleich drei RATS-Athleten unter den besten Fünf. Florian Tschak holte Silber, Tilen Dorninger Blech und Lukas Raderbauer Platz fünf.

Die Athleten der Jugend- und Juniorenklasse gingen gemeinsam ins Rennen über 750 Meter Schwimmen und drei Kilometer Laufen. Jakob Fink konnte sich von Beginn weg an die Spitze setzen und hatte nach dem Schwimmen einen Vorsprung von 30 Sekunden. Anstatt einen Sicherheitslauf abzuliefern, drückte er auf der schwierigen Laufstrecke nochmals aufs Tempo und lief mit der schnellsten Zeit des Tages verdient zu Gold.

Niklas Keller kam nach einigen Prügeln beim Start 50 Sekunden hinter der Spitze aus dem Wasser, lief dann aber noch auf den fünften Gesamtrang, was Bronze in der Jugendklasse bedeutete. Das NÖ-Team rund um Bea Lohse und Jakob Fink eroberte zum Abschluss noch Gold in der Bundesländerstaffel.