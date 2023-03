Jahreshauptversammlung des ÖKB St. Georgen/Ybbsfelde

Werbung

Viele Mitglieder des ÖKB folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung in das Gasthaus Brandstetter. Zuvor trafen sich die Mitglieder des ÖKB zur heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Georgen zum Gedenken an alle gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden. Die Gedenkmesse leitete Pfarrer Lorenz Pfaffenhuber.

Begrüßung der Ehrengäste

Die Trachtenkapelle St. Georgen/Ybbsfelde unter Kapellmeister Jonas Dorninger eröffnete mit der Landeshymne die Versammlung. Diese lädt am Sonntag um 19:30 Uhr zum Frühlingskonzert in den Georgsaal. Leopold Dammerer, Obmann des ÖKB Ortsverbands St. Georgen/Ybbsfelde, begrüßte die vielen Ehrengäste, darunter Bürgermeister Christoph Haselsteiner, Fritz Grubbauer mit Gattin Elfriede, die Fahnenpatinnen Christel Hager, Isabella Schatz und Manuela Hahn, sowie die Ehrenobmänner Franz Kücher und Ignaz Hehenberger und den Bezirksobmann des ÖKB Waidhofen/Ybbs und Obmann des ÖKB St. Leonhard am Walde Gerhard Krenn.

Bürgermeister Christoph Haselsteiner betont, dass das Vereinsleben hochgelebt werden soll und dass die Menschen selten die harte Arbeit und den Einsatz sehen, die Vereine benötigen, um Bestand zu haben. Ehrenobmann Franz Kücher bedankt sich bei der Gemeinde für die Unterstützung.

Ehrungen der Mitglieder des ÖKB, Ortsverband St. Georgen/Ybbsfelde

Folgende Mitglieder wurden für ihre besonderen Verdienste geehrt: Reinhard Hager und Alois Paireder mit der Ortsmedaille in Silber, Franz Steinacher mit der Ortsmedaille in Bronze, Christoph Herndl mit dem Leistungsabzeichen in Silber, Annett Kralovec, Erika Fischer und Ignaz Hehenberger mit dem Schießleistungsabzeichen in Gold und Karl Pils mit dem Reservistenehrenschützen.

Alois Ebner wurde ebenfalls geehrt zu 60 Jahren Mitgliedschaft, ebenso Franz Kücher zu 40 Jahren Mitgliedschaft und Isabella Schatz zu 25 Jahren Mitgliedschaft. Fritz Grubbauer wurde geehrt zu 10 Jahren Ehrenobmannschaft.

Bezirksobmann des ÖKB Waidhofen/Ybbs Gerhard Krenn sprach über die Jugend, dass diese im Verein immer willkommen sei und betonte, dass Frieden in Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Er selbst hat zur Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine beigetragen und vielen Flüchtlingen bei Firmen in der Umgebung eine Arbeit vermittelt. Der Bürgermeister von St. Georgen/Ybbsfelde wünscht dem Verein Gesundheit, viele Veranstaltungen und schöne Momente im heurigen Jahr und bedankt sich für das Engagement der Vereinsmitglieder und den Erhalt der Traditionen.

Weitere Veranstaltungen des ÖKB

Die Kameraden wurden zudem eingeladen zur Teilnahme am Hauptbezirkstreffen am 2. Juli in Wolfsbach, zur Bezirksmeisterschaft im Kegeln, am 15. April in Amstetten, zum Besuch in die Partnergemeinden am 2. und 3. September zur 150-Jahr-Feier des ÖKB St. Georgen an der Stiefing und zur 150-Fahr-Feier des ÖKB St. Georgen an der Gusen am 9. September.