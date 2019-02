Sechs Mal in der Woche und teilweise zwei Mal am Tag Training. So sah das Programm in den letzten Monaten für die Kämpfer vor der der Fight-Night am 16. März im Energy-Fitness in Greinsfurth aus.

Um den Weltmeistertitel kämpft Robert Roseneder, der nach sechs Jahren Pause wieder in den Ring zurückkehrt. „Er ist wieder auf einem sehr guten Level“, freute sich sein Trainer Christian Pfannhauser.

Raffetseder und Freinberger um EM

Der auch seinen weiteren Schützlingen in den verschiedenen Kickbox-Bewerben gute Chancen ausrechnet. „Wer auf diesem Niveau kämpft, hat immer die Möglichkeit zu gewinnen. Leider kennen wir die Gegner noch nicht“, fügte Pfannhauser hinzu. Neben Roseneder werden mit Thomas Raffetseder und Julia Freinberger zwei weitere Lokalmatadore in ihren Klassen um den Titel kämpfen. Dabei wird es sich um den Europameisterschaftstitel handeln. Beim Trainingssparing in Greinsfurth schenkten sich die drei Athleten untereinander nichts. Sehr zur Freude von Trainer Pfannhauser, der hofft, am 16. März die 1.000-Zuschauer-Schallmarke zu brechen. „Bisher sind bereits 350 Karten weg“, zeigte sich Pfannhauser zuversichtlich.