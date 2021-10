Wieder ein voller Erfolg war der 5. Malteser Kinderhilfelauf in Amstetten. Im Vordergrund standen dabei die Spenden für das Hilde Umdasch Haus und der darin befindlichen Einrichtung der Malteser Kinderhilfe.

Und zahlreiche Laufsportler folgten wieder einmal dem Spendenaufruf. Dabei war auch wie letztes Jahr ein virtueller Lauf möglich. Es zählte aber nicht die Zeiten, sondern die Unterstützung durch das Startgeld. Über die einen- und fünf-Kilometer-Strecke meldeten sich insgesamt 470 Teilnehmer an.

Doch auch über die zehn Kilometer vom Stadion in die Stadt waren zahlreiche Athleten mit dabei. Über die zehn Kilometer sicherte sich Favorit Klaus Vogl den Sieg. Er kam nach 32:42 Minuten wieder zurück ins Umdasch Stadion. Nur zwölf Sekunden später überquerte Jan Michael Ratay die Ziellinie. Die Amstettner-Wertung ging ebenfalls an Vogl. Auf dem zweiten Rang folgte Gerhard Plank. Bei den Damen gab es an Gabriele Lehenbauer kein Vorbeikommen. Sie bewältigte die Strecke in 45:33 Minuten und gewann vor Astrid Elisabeth vom LCU Raiffeisen Euratsfeld mit 45:55 Minuten. Auf dem dritten Rang landete Simone Pils vom ATUS A3 Amstetten, die sich damit auch den Amstettner Titel sicherte. Insgesamt waren beim Hauptlauf 140 Athleten mit am Start und sorgten damit dafür, dass wieder weitere Spenden für die Malteser Kinderhilfe gesammelt wurden.