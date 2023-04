Jessica Pilz: Olympia-Ticket schnell sichern

Werbung

In nur wenigen Tagen beginnt die Weltcupsaison für Österreichs Kletterasse. Im japanischen Hachioji geht es mit einem Boulder-Bewerb ins vorolympische Jahr 2023. Vier Tage vor dem Abflug nach Asien standen Österreichs Athlet:innen bei einer Pressekonferenz im Kletterzentrum Innsbruck Rede und Antwort. Jessica Pilz, die bei der Olympischen Kletter-Premiere in Tokio dabei war, will sich schnellstmöglich das Olympia-Ticket sichern. „Ich versuche, das Thema Olympia noch etwas auszublenden. Aber natürlich geht es in den Weltcup-Bewerben darum, sich die bestmögliche Ausgangsposition zu verschaffen.“

Neue Wege in der Vorbereitung

In der Vorbereitung ist die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin neue Wege gegangen – und gefahren. „Ich war öfters in München und Graz, um etwas Abwechslung ins Training zu bekommen. Dort sind andere Wände, andere Boulder – ich konnte gut arbeiten. Außerdem habe ich diesmal auch schon zu Beginn des Jahres mehr Lead trainiert, weil ich letztes Jahr zu Beginn der Lead-Saison nicht fit genug war. Jetzt freue ich mich schon fast mehr auf die Lead-Wettkämpfe.“