Pilz auf Medaillenjagd

Von 1. bis 12. August findet die Kletter-Weltmeisterschaft in Bern statt. Dabei geht es nicht nur um Gold, Silber und Bronze, sondern auch um die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der Kletterverband nominierte 17 Athletinnen und Athleten in fünf Disziplinen (Bouldern, Lead, Speed, Boulder und Lead, Paraclimbing). Darunter die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin Jessica Pilz.

„Es wird sicher ein Fight um die Medaillen, bei der WM werden alle in Top-Form sein. Man kann nur versuchen, die Olympia-Qualifikation bestmöglich auszublenden – zuerst stehen ohnehin die Einzeldisziplinen auf dem Programm“, berichtete Jessica Pilz. Pilz hat bereits drei WM-Medaillen zu Hause und blickt auf starke Ergebnisse im Vorstieg zurück. Zuletzt erzielte sie vier Top-15-Plätze in der Boulder-Saison.

„Die WM steht im Zeichen der Olympia-Qualifikation. Wir freuen uns, ein schlagkräftiges Team in die Schweiz zu schicken, wo alle zumindest Chancen auf das Halbfinale haben“, erklärt KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm.