Amstetten & St. Valentin verpatzen den Auftakt

„Wir haben in den Doppeln viel riskiert, um das 2:4 aus den Einzeln noch aufzuholen. Leider ist es am Ende eine knappe Niederlage geworden“, blickt St. Valentins Mannschaftsführer-Stellvertreter Stefan Tumphart auf den Auftakt in der Landesliga B zurück. Ziel St. Valentins ist es, ohne Ausländer auszukommen, sich im Mittelfeld der Gruppe einzuordnen. „Am Beginn der Meisterschaft ist alles schwer einzuschätzen, aber Mittelfeld bis oberes Drittel sollten wir erreichen“, hofft Stefan Tumphart.

Erster Probelauf für Felix Schüller

In der selben Gruppe spielt auch die zweite Mannschaft von Amstetten. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Gatterbauer ergab sich für Felix Schüller, dem Mannschaftsführer der Bundesligamannschaft, die Gelegenheit, sich eine Woche vor Start der Bundesliga wettkampfmäßig aufzuwärmen. Er verlor auf der Eins gegen den starken Ungarn Mark Kovacs (ITN 1,9) mit 6:7, 1:6 nachdem er einen Satzball nicht nutzen konnte. Nach 2:4 in den Singels konnte Amstetten noch zwei Doppel holen. So wie St. Valentin will Amstetten einen gesicherten Platz im Mittelfeld anpeilen.