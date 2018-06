Schlammcontainer, Ybbsdurchquerung, Reifentunnel oder Wasserrutsche. Die Am-stettner City Attack geht in die nächste Runde und kann auch bei der vierten Auflage wieder mit Altbewährtem und einigen Neuerungen aufwarten.

So werden beim Urban Run am 24. Juni erstmals Bewerbe für Kinder ausgetragen und für die Hartgesottenen wird die Langdistanz mit teils neuer Streckenführung auf 20 Kilometer verlängert. Die Starter dieser Extrem-Distanz verpassen kein Hindernis der bewährten Strecke, haben aber vier zusätzliche Herausforderungen zu meistern.

Der Streckenplan. 14 Hindernisse erwarten die Teilnehmer auf der Classic-Strecke pro Runde, vier weitere sind für die Starter auf der Extrem-Distanz zu absolvieren. Für die Zuschauer wird wie gewohnt ein Shuttle Bus mit vier Stationen angeboten. | City Attack Amstetten

Die Erweiterung des Programms um die Kinderbewerbe bringt natürlich auch eine Änderung des Zeitplans mit sich. Die Youngsters starten mit ihren Bewerben um 9 Uhr, die Athleten der City Attack werden erst um 12.30 Uhr auf die Strecke gelassen. Geändert hat sich auch die Möglichkeit der Startnummernabholung.

Um Staus am Sonntag zu vermeiden, können die Startnummern bereits am Samstag von 16 bis 18 Uhr in der Hervis-Filiale im CCA abgeholt werden. Wer dieses Angebot nutzt, wird auch belohnt – und zwar mit einem 20%-Gutschein auf einen Lieblingsartikel. „Das ist ein ziemlich guter Deal“, freut sich Jürgen Kaindl über das besondere Zuckerl.

Gemeinsam mit seinen OK-Team-Kollegen Gerald Demolsky und Roland Pils hat Kaindl weiteren Grund zur Freude: „Wir stehen aktuell bei 848 Anmeldungen – somit neuer Rekord.“