Eigentlich war das Ziel der 21 Schüler der 7C des BG/BRG Amstettens die Pendelstaffel bei der Laufolympiade im österreichischen Marathon-Rekord (2:10,44 Stunden) zu bewältigen.

Unter der Leitung von Klassenvorstand Klaus Vogl und Organisation von Niklas Keller gelang sogar noch mehr: 1:58,31 Stunden standen auf der Anzeigentafel und die Schüler lagen damit drei Minuten unter dem aktuellen Weltrekord. Doch auch in den anderen Bewerben zeigten die Athleten groß auf.

NOEN

Trotz des anhaltenden Regens nahmen 1.600 Schüler bei der Laufolympiade im Umdasch Stadion in Amstetten teil. In der Schulwertung gewann erstmals das BRG Waidhofen in der Unterstufe, vor dem Stiftsgymnasium Melk und dem BG/BRG Amstetten. In der Oberstufe holte sich den Sieg das BG/BRG Amstetten mit insgesamt 15 Medaillen.