Am Sonntag startete der jährliche Crosscup, der mittlerweile an vier Tagen und in vier verschiedenen Städten ausgetragen wird, in die nächste Runde. Der Auftakt zur 21. Auflage des Cups fand diesmal bei schwierigen Wetterverhältnissen in Krems statt, wo insgesamt 140 Athleten an den Start gingen, um sich bis zu den Medaillenrängen vorzukämpfen.

Im Bewerb der Jahrgänge 2004/05 konnte Euratsfelds Gerald Resch die Bronzemedaille erobern. Im Hauptlauf konnte ebenfalls ein Euratsfelder ganz vorne mitmischen. Christoph Leitner lief die 5.650m in 20:09,69 Minuten und landete damit im Gesamtklassement auf dem vierten Platz. In seiner Alterklasse (Jahrgang 1990-1999) bedeutete diese Leistung sogar den zweiten Platz. Bei den Damen belegte Lucia Resch in der Gesamtwertung den zweiten Platz. In ihrer Altersklasse, wo sich jedoch keine Konkurrentin für den Lauf anmeldete, stand folglich der erste Platz zu Buche.

Crosslauf-Cup Neuhofen/Krems. Beim Crosslauf-Cup in Neuhofen an der Krems nahmen derweil fünf Nachwuchsathleten des LC Neufurth teil. Bei den unter 12-Jährigen siegte Neufurths Stefanie Mader. Rabea und Finja Stolz belegten Platz sechs und sieben. Georg Enengl siegte bei den U14-Burschen, während Annika Gugerell den zweiten Platz im gleichen Jahrgang holte.

Drei etwas ältere Neufurther Läuferinnen zog es am gleichen Tag ins Dusika Rad-Stadion nach Wien, wo sie die Gelegenheit nutzten, um sich auf die kommende Crosslauf-Saison vorzubereiten. Carina Huber und Lorena Kandutsch, beide eigentlich U16-Läuferinnen, starteten in der U18-Klasse und konnten die 800 Meter in 2:39 Minuten beziehungsweise 2:41 Minuten bewältigen und damit Platz sechs und sieben holen.