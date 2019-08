Eigentlich war alles angerichtet für die Profiläuferin Eva Wutti. In Kärnten waren die österreichischen Meisterschaften im Halbmarathon und die ehemalige Triathletin sattelte in den Langstreckenlauf um. Die Goldmedaille war für die Favoritin fast reserviert.

Doch da machte ihr Victoria Schenk, die für den Laufclub Euratsfeld an den Start ging einen Strich durch die Rechnung. Gleich vom Start fand Schenk ein gutes Tempo und holte bereits bei Kilometer acht die starken Läuferinnen vor ihr ein.

Harte Kilometer vor großem Erfolg

Dann war nur noch die Favoritin Wutti vor ihr. Bei Kilometer zwölf schloss Schenk auf ihre Kontrahentin auf. „Sie hat nicht mehr ganz fit gewirkt“, berichtet Schenk, die unbeirrt ihr eigenes Tempo weiterlief. Damit hängte sie Wutti ab. Ganz gingen die Strapazen jedoch auch nicht an der Ausdauersportlerin vorbei. Die letzten Kilometer vor dem Ziel war eine reine Mentalitätsfrage.

Aus Angst vor Wutti nahm die spätere Staatsmeisterin ihre Beine in die Hände und lief, was die letzten Kraftreserven noch hergaben. „Ich bin um mein Leben gerannt“, gesteht Schenk. Und dies sollte sich am Ende ausszahlen. Auf den letzten Metern ist ihr die Profiläuferin Wutti nicht mehr nahe gekommen und Schenk feierte die Goldmedaille im Halbmarathon.