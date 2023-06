Keller und Sandhofer waren die großen Sieger

Es war ein packendes Finale beim dritten Stadt Amstetten Night Run. Gleich vier Athleten ritterten über die fünf Kilometer bis zur Ziellinie um den Sieg. Vier Athleten lagen am Ende lediglich vier Sekunden voneinander getrennt.

Den großen Sieg holte sich Triathlon-Profi Niklas Keller. Der Triathlet trat für RATS Amstetten an und sicherte sich mit lediglich zwei Sekunden Vorsprung auf Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) den Sieg. Das Podest komplettierte ein weiterer Athlet des LCA Amstetten. Jan Ratay setzte sich knapp (eine Sekunde vor Denis Kronsteiner vom LAC Waidhofen/Ybbs durch. Auf den weiteren Rängen landeten Domenik Vizani und Michael Gröblinger vom LC Neufurth. Klare Angelegenheit für Carolina SandhoferBei den Damen zeigte sich Carolina Sandhofer als unschlagbar. Sie setzte sich in einer Zeit von 19:46 Minuten klar durch. Auf dem zweiten Rang landete Kathi Mayer vom LCA Umdasch Amstetten. Emilia Sandhofer, Schwester von Siegerin Carolina, lief als jüngste Läuferin auf dem Podest auf Rang drei. Dabei fehlten ihr lediglich zwei Sekunden auf den zweiten Platz. Insgesamt bewältigten 268 Läuferinnen und Läufer die fünf Kilometer.

Bereits zuvor stand der Night Run ganz im Zeichen der Jugend. In der Klasse U18 feierte der LC Neufurth einen Doppelsieg bei den Burschen durch Matthias Waser und Georg Engel. Anja Oberleithner von den RATS Amstetten war die schnellste Läuferin in der Klasse U16. In der U14 setzte sich Tobias Hausberger (ebenfalls RATS Amstetten) über die 1.500 Meter vor Maximilian Stöckler durch. Pauline Steiner vom ULC Grein siegte in der weiblichen U14. Tobias Podmanicky stellte sein Talent wieder in der Klasse U12 unter Beweis. Bei den Mädchen gewann Lena Kusolitsch vom LCU Euratsfeld.

In der U10 lief Luisa Jetzinger die schnellste Gesamtzeit. Bei den Burschen gewann Lukas Podmanicky. Auch in der U6 sowie in der U8 gingen 29 Kinder an den Start. Den Staffellauf bei den Herren sicherten sich die LCN Grashalme mit Lukas Eglseer, Georg Engel und Matthias Waser. Florian Kinast, Lara Unterberger und Reinhard Döcker holten sich den Sieg in der Mixed-Staffel. Bei den Damen waren Anja Oberleitner, Stella und Ralitza Berger als „3 wilde Hühner“ am Schnellsten unterwegs. Bei der Business-Wertung gewann das Team des LCA Umdasch Amstetten bei den Herren.

In der Mixed-Klasse war das Laufteam Biberbach erfolgreich. Bei den Damen gewannen die A3-Damen.