Bei herrlichem Herbstwetter trafen sich in St. Valentin fast fast 500 Laufsportbegeisterte am St. Valentiner Hauptplatz und machten den von den Naturfreunden organisierten Stadtlauf zu einem absoluten Laufsportereignis im Mostviertel. Hunderte Zuschauer feuerten die Sportlerinnen und Sportler an und bekamen dafür hervorragenden Laufsport geboten.

Großer Beliebtheit erfreute sich auch der Staffellauf über 3 x 2,5 km, bei dem Freunde, Vereine oder Firmen gemeinsam in 3er-Mannschaften die Herausforderung in Angriff nehmen und sich so mit dem Laufsport anfreunden können.

Bekannt ist der St. Valentiner Stadtlauf seit jeher für die ungemein große Anzahl an teilnehmenden Kindern und Schülern, was den Bemühungen der Valentiner Schulen zu verdanken ist.

Sportlich konnte sich beim Hauptlauf über zehn Kilometer der Kenianer Isaac Kosgei, welcher heuer erstmals zu Gast in St. Valentin war, in einer Zeit von 34:29 Minunten vor Erwin Schlöglhofer durchsetzen. Auf Rang vier landete Michael Gröblinger vom LC Neufuth. Bei den Damen schaffte Hannah Köstler das Triple und gewann zum dritten Mal in Folge in einer Zeit von 41:46 Min. Rennhofer und Rehberger StadtmeisterDie Siegerzeit über 5.000 Meter stellte Roland Nagl in 17:55 Minuten auf. Bei den Damen gewann Anna Schnetzinger in 22:39 Minunten. Den Stadtmeistertitel holte sich bei den Herren Franz Rennhofer in 35:55 Minunten und bei den Damen Sandra Rehberger in einer Zeit von 47:08 Min. Die Veranstalter zeigten sich von den Laufsportbegeisterten erfreut und bedankten sich auch bei den Sponsoren. Auch der Termin für 2024 steht bereits. Am 7. September lautet dann wieder das Moto „St. Valentin LÄUFT“.